توجت الكولومبية كاثرين كاستانيو بلقب أفضل عارضة أزياء في العالم 2026، خلال حفل فخم أقيم بمدينة الغردقة، وذلك ضمن النسخة الثانية والثلاثين من المسابقة العالمية التي شهدت مشاركة متسابقات من مختلف دول العالم، وفقا لموقع "cvstardom".

إطلالة لافتة في حفل التتويج

خطفت كاثرين الأنظار خلال حفل التتويج بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستانا أبيض طويلا بتصميم "كب" دون أكمام، زُين بتطريزات لامعة، كما تميز الفستان بفتحة ساق جانبية جريئة، بينما اعتمدت مكياجا ناعما بألوان النيود وتسريحة شعر منسدلة على كتفيها.

من هي كاثرين كاستانيو؟

تبلغ كاثرين كاستانيو من العمر 33 عاما، وتنحدر من كولومبيا، ويصل طولها إلى 175 سنتيمترا، تتحدث اللغتين الإسبانية والإنجليزية، وحاصة على درجة البكالوريوس في الأدب الإنجليزي.

ولا يقتصر نشاطها المهني على عروض الأزياء فقط، إذ تعمل أيضا مقدمة برامج تلفزيونية، كما تهوى الغناء والعزف على البيانو وممارسة رياضة التنس.

تتمتع كاثرين بحضور لافت على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تشارك متابعيها أحدث إطلالاتها وجلسات التصوير الخاصة بها.

يتابعها على صفحتها بموقع "إنستجرام" 128 ألف متابع.

الغردقة تستضيف الحدث العالمي

أقيم حفل تتويج أفضل عارضة أزياء في العالم لعام 2026 داخل فندق V Hotel Sahl Hasheesh بمدينة الغردقة، بينما تولى تقديم الحفل الألماني لوتز ريمنشنايدر، القادم من مدينة جلادنباخ بولاية هيسن الألمانية.

وشهدت المسابقة منافسة قوية بين 36 متسابقة من مختلف الجنسيات.

نتائج المسابقة

الوصيفة الأولى: أنجيليس سانشيز، بورتوريكو.

الوصيفة الثانية: يونيس ديزا، الفلبين.

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