أفضل عارضة أزياء في العالم.. 10 صور ومعلومات عن كاثرين كاستانيو

خطفت بعض ملكات الجمال المتوجات في عام 2026 الأنظار بإطلالات جريئة ولافتة خلال حفلات التتويج وفعاليات المسابقات المختلفة، حيث تألقن بتصاميم غير تقليدية.

وفي هذا التقرير، نستعرض لكم أجرأ إطلالات ملكات الجمال المتوجات في عام 2026، وفقا لما كشفته مصممة الأزياء زينب الشوربجي في تصريحات خاصة لـ "مصراوي".

تامونوسوي كاريب جورجوجت

أطلت تامونوسوي كاريب ملكة جمال العالم بـ نيجيريا 2026 بفستان طويل بقصة "الكب" باللون الفضي مزينا بالتطريزات بالكامل، واعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون النيود، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

فيليكس ماري كيملين

ظهرت فيليكس ماري ملكة جمال العالم بـ هايتي ٢٠٢٦ بفستان بصيحة الكروب توب باللون الأحمر ومصنوع من الشيفون من الأسفل، ويتميز بأنه مزينا بتطريزات باللون الفضي، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

بيلين كاسيريس

تألقت بيلين كاسيريس ملكة جمال العالم بـ نيكاراجوا 2026 بفستان طويل بصيحة الأوف شولدر باللون الأزرق يتميز بأنه مزينا بتطريزات باللون الفضي، واعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي، وتركت خصلات شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

لوسي بيسكوفا

ارتدت لوسي بيسكوفا ملكة جمال العالم بـ جمهورية التشيك 2026 بفستان طويل باللون الفضي اللامع يتميز بأنه مكشوف عند منطقة الخصر، واعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر الشفاه بدرجات النيود، وتركت شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

أناييل إستيل إيبو

أطلت أناييل إستيل إيبو ملكة جمال العالم بـ جوادلوب 2026 بفستان طويل "كت" باللون الأحمر مصنوع من الحرير مزود بإكستنشن بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ترابيا حيث وضعت أحمر شفاه باللون البني، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا على كتفيها.

أداه موشيبي

ظهرت أداه موشيبي ملكة جمال العالم بـ زامبيا 2026 بفستان طويل باللون البرتقالي بصيحة الكم الواحد مزينا بتطريزات باللون الفضي، واعتمدت مكياجا تراييا، حيث وضعت أحمر شفاه وآي شادو باللون البني، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

إليزابيث رينز

أطلت إليزابيث رينز ملكة جمال العالم بـ إسبانيا 2026 بفستان طويل "كت" باللون الفضي مزينا بتطريزات بالكامل بنفس اللون، ويتميز بأنه شفاف من الأسفل، واختارت تسريحة المرفوع لأعلى.

شريا بوخوري

ارتدت شريا بوخوري ملكة جمال العالم بـ موريشيوس 2026 فستان طويل بقصة "الكب" باللون الموف، يتميز بأنه مزينا بتطريزات باللون الفضي، وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة كوليه وخاتم، بالإضافة إلى حلق، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.