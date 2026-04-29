إطلالة جذابة لـ ملكة جمال العالم 2025.. كيف ظهرت؟

كتب : أسماء مرسي

05:20 م 29/04/2026
    ملكة جمال العالم 2025 بلوك كاجوال
    أوبال سوشاتا بإطلالة جذابة
    وضعت أوبال مكياجا ناعما

تألقت ملكة جمال العالم 2025، أوبال سوشاتا، بإطلالة كاجوال جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ما تفاصيل الإطلالة التي اختارتها؟

اختارت أوبال توب باللون الأبيض، نسقته مع بنطلون جينز واسع باللون البيج، ما منح إطلالتها طابعا أنيقا وجذابا.

كيف جاء اختيار المكياج وتسريحة الشعر؟

اعتمدت أوبال مكياجا ناعما أبرز ملامحها الطبيعية، حيث وضعت ألوان أحمر شفاه نيود، ما أضفى لمسة رقيقة على مظهرها، أما شعرها، تركته منسدلا على كتفيها بشكل انسيابي.

ما الإكسسوارات التي أكملت اللوك؟

دعمت إطلالتها بحقيبة يد متعددة الألوان جاءت مناسبة مع ألوان الملابس، إضافة إلى إكسسوارات بسيكة مكونة من حلق وخاتم.

كيف تتنوع إطلالات ملكة جمال العالم 2025 بين الأناقة والجرأة؟

تُعرف ملكة جمال العالم 2025 بحرصها الدائم على الظهور بإطلالات متنوعة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تجمع بين الأناقة والجرأة، سواء من خلال الفساتين الطويلة أو القصيرة أو حتى الإطلالات الكاجوال اليومية.

