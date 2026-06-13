إعلان

استكمال محاكمة 62 متهمًا في قضية "خلية مدينة نصر"

كتب : صابر المحلاوي

02:00 ص 13/06/2026

مجمع محاكم بدر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تواصل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، استكمال محاكمة 62 متهمًا في القضية رقم 5604 لسنة 2025 جنايات مدينة نصر، المعروفة إعلاميًا بـ"خلية مدينة نصر".

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى السادس، خلال الفترة من عام 2002 وحتى 28 أبريل 2024، تولوا قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من أداء أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

اتهامات بالانضمام وتمويل الإرهاب

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من السابع وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة مع علمهم بأغراضها ووسائلها، فيما وُجهت لبعض المتهمين تهم تمويل الإرهاب، إلى جانب اتهامات بالتحريض على العنف عبر منشورات على مواقع التواصل والترويج لارتكاب جرائم إرهابية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجمع محاكم بدر النيابة العامة خلية مدينة نصر جماعة إرهابية تمويل الإرهاب

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو| أول ظهور لـ سعد الصغير بعد أزمته مع الراقصة شمس
زووم

فيديو| أول ظهور لـ سعد الصغير بعد أزمته مع الراقصة شمس

عمرها 120 مليون عام.. متحجرة في الصين تكشف نوعا جديدا من الديناصورات
علاقات

عمرها 120 مليون عام.. متحجرة في الصين تكشف نوعا جديدا من الديناصورات
نشرة التوك شو| خسائر بقطاع الدواجن.. وبدء تجارب حقنة جينية جديدة لعلاج
أخبار مصر

نشرة التوك شو| خسائر بقطاع الدواجن.. وبدء تجارب حقنة جينية جديدة لعلاج
"أقيمت عليهم الحجة وثبتت الإدانة".. النيابة العامة تذيع مرافعتها في قضية
حوادث وقضايا

"أقيمت عليهم الحجة وثبتت الإدانة".. النيابة العامة تذيع مرافعتها في قضية
كيف تعرف أنك تعاني من قلة النوم؟ علامات يجب الانتباه إليها
نصائح طبية

كيف تعرف أنك تعاني من قلة النوم؟ علامات يجب الانتباه إليها

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

قطر

قطر

- -

22:00

سويسرا

سويسرا

كأس العالم

أمريكا

أمريكا

- -

04:00

باراجواي

باراجواي

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان