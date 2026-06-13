تواصل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، استكمال محاكمة 62 متهمًا في القضية رقم 5604 لسنة 2025 جنايات مدينة نصر، المعروفة إعلاميًا بـ"خلية مدينة نصر".

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى السادس، خلال الفترة من عام 2002 وحتى 28 أبريل 2024، تولوا قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من أداء أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

اتهامات بالانضمام وتمويل الإرهاب

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من السابع وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة مع علمهم بأغراضها ووسائلها، فيما وُجهت لبعض المتهمين تهم تمويل الإرهاب، إلى جانب اتهامات بالتحريض على العنف عبر منشورات على مواقع التواصل والترويج لارتكاب جرائم إرهابية.