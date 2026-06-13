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شهد حفل افتتاح كأس العالم 2026 بكندا، الذي انطلق قبل مباراة منتخب كندا أمام نظيره البوسنة والهرس، تواجد عربي لافت للنظر لكن هذه المرة من خلال الفقرات الفنية قبل انطلاق المباراة وليس من خلال المستوى الكروي على المستطيل الأخير.

وتواجدت المطربة الكندية صاحب الأصول المغربية نورا فتحي، في حل افتتاح كأس العالم 2026 بكندا، حيث قدمت أغنيتها الرسمية للمونديال تحت مسمى "سير سير".

كما شاركت في الحفل أيضًا المغنية التشيلية من أصول فلسطينية إلينا، مما يشير إلى تواجد عربي كبير في افتتاح البطولة بكندا، في حفل استمر لمدة 20 دقيقة على ملعب "فيلد" بمدينة تورنتو الكندية.

وتعد المطربة التشيلية صاحبة الأصول فلسطينية إلينا، حيث ولدة في مدينة الناصرة الفلسطينية قبل أن تنتقل بعد ذلك إلى مدينة لوس أنجلوس الأمريكي.

نتيجة مباراة كندا والبوسنة والهرسك

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة المنتخب الكندي أمام البوسنة والهرسك، في الجولة الأولى بالمجموعة الثانية بكأس العالم 2026.

ويتواجد المنتخب الكندي في المجموعة الثانية ببطولة كأس العالم 2026، رفقة كل من: "البوسنة والهرسك، سويسرا وقطر".

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