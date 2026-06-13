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الإمارات تنفي مزاعم نقل أموال إيرانية مجمدة عبر أراضيها

كتب : وكالات

01:35 ص 13/06/2026

وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية

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نفت وزارة الخارجية الإماراتية صحة ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام بشأن نقل أو تحويل أموال إيرانية مجمدة عبر أراضي دولة الإمارات، مؤكدة أن تلك الادعاءات لا تستند إلى أي معلومات موثوقة أو وقائع حقيقية.

وأكدت الخارجية الإماراتية، في بيان رسمي، أن المزاعم المتداولة غير صحيحة على الإطلاق، مشددة على أن دولة الإمارات لم تشهد أي عمليات تحويل أو نقل لأموال إيرانية مجمدة كما أشيع خلال الساعات الماضية.

وجددت الوزارة التأكيد على التزام الإمارات بالشفافية والامتثال الكامل للأنظمة والقوانين الدولية المنظمة للمعاملات المالية، داعية إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات أو التقارير غير الموثقة.

وجاء ذلك وفق ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

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وزارة الخارجية الإماراتية أموال إيرانية مجمدة إيران تحويل الأموال

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