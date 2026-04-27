أطلت الفنانة ميا دياب بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ما تفاصيل الفستان الجلدي الجريء الذي ارتدته مايا دياب؟

ارتدت مايا فستان طويل مصنوع من الجلد بقصة "الكب"، يتميز بأنه مكشوف عند منطقة الخصر وبفتحة ساق جريئة.

ما ملامح المكياج الترابي الذي اعتمدته مايا دياب؟

اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون النيود وآي شادو باللون البني.

كيف ساهمت تسريحة الشعر المنسدلة في إبراز اللوك الجريء؟

اختارت مايا أن تترك خصلات شعرها منسدلة على كتفيها بطريقة انسيابية تتماشى مع اللوك الجريء.

ما دور الحذاء والنظارة الشمسية في استكمال إطلالة مايا دياب؟

نسقت مع إطلالتها حذاء ونظارة شمسية باللون الأسود.

كيف أضافت الإكسسوارات لمسة أناقة إلى إطلالة مايا دياب؟

زينت مايا إطلالتها باكسسوارات مكونة من سلسلة وحلق وخاتم.

لماذا يعتبر الفستان الأسود خيارًا مثاليا لإطلالة أنيقة وجذابة؟

وفقا لـ "فوج"، يساعد ارتداء فستان باللون الأسود على الظهور بمظهر أنيق وراقي وجذاب، كما إنه يساعد أيضا على يساعد على إبراز القوام بشكل متناسق.

