تألقت الفنانة إلهام شاهين، بإطلالة مميزة وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ما تفاصيل إطلالة إلهام شاهين بـ الزي الجزائري؟

ظهرت إلهام بإطلالة لافتة مرتدية زي "الكراكو" الجزائري.

وجاء الزي مكونا من قطعتين باللون الكحلي، مصنوعا من قماش المخمل الذي أضفى عليه طابعا راقيا.

ما مميزات التطريز الذهبي في إطلالة إلهام شاهين؟

كما تميز بتطريزات ذهبية لامعة وزخارف دقيقة، مع قصة انسيابية أبرزت جمال التصميم ومنحت الإطلالة لمسة من الأناقة والفخامة.

ما طبيعة المكياج الذي اعتمدته إلهام شاهين في إطلالتها الأخيرة؟

واعتمدت مكياجا ناعما، إذ وضعت أحمر الشفاه بألوان النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين.

كيف نسقت إلهام الحذاء والحقيبة مع الإطلالة؟

نسقت مع إطلالتها حذاء وحقيبة باللون الأسود، ما أضفى لمسة من الأناقة الكلاسيكية وساعد على إبراز فخامة الزي وتفاصيله.

ما تفاصيل المجوهرات التي زينت إطلالة إلهام شاهين؟

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من أقراط طويلة، وخاتم، إضافة إلى ساعة يد.

ما مميزات قماش المخمل ولماذا يعد من الخامات الفاخرة في الإطلالات؟

وفقا لموقع "chinasofafabric"، قماش المخمل من الخامات الفاخرة التي تمنح الإطلالة مظهرا أنيقا وراقيا، بفضل ملمسه الناعم ولمعانه الذي يضفي لمسة من الفخامة على التصميم، كما يساعد على إبراز تفاصيل القصات بشكل واضح.

إضافة إلى، يتميز المخمل بقدرته على إضفاء دفء على الإطلالة، ما يجعله مناسبا لمختلف المناسبات المسائية والرسمية.