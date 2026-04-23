شاركت الفنانة وئام مجدي عدة صور عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، ظهرت خلالها بإطلالة بسيطة وناعمة تعكس جمالها الطبيعي بعيدًا عن المبالغة، لتؤكد أن الأناقة الحقيقية تبدأ من البساطة.

هل أصبحت البساطة سر الجاذبية؟

اعتمدت وئام توب أسود "كت" بتصميم بسيط، أبرز رشاقتها ومنحها إطلالة كاجوال أنيقة، حيث يُعد اللون الأسود من أكثر الألوان التي تعكس الرقي والهدوء في عالم الموضة.

كيف خطف الشعر الناعم الأنظار؟

اختارت ترك شعرها منسدلًا بشكل طبيعي، ما أضفى لمسة أنثوية هادئة، وساهم في إبراز ملامحها دون أي تعقيد أو تصفيف مبالغ فيه.

هل غياب المكياج يعزز الجمال الطبيعي؟

ظهرت وئام بدون مكياج تقريبًا، ما منحها طلة صافية وعفوية، وأكد أن الثقة بالنفس يمكن أن تكون العنصر الأهم في أي إطلالة.

ما دلالة الإطلالة في عالم الموضة

تعكس هذه الإطلالة اتجاه اللوك الطبيعي الذي يكتسب شعبية كبيرة مؤخرًا، حيث تميل الكثير من النجمات إلى إبراز جمالهن الحقيقي بأسلوب بسيط بعيد عن التكلف، مع الاعتماد على قطع أساسية أنيقة.

