في كل عام يجذب حفل Tiffany & Co بنيويورك أنظار عشاق الموضة حول العالم، حيث تتحول السجادة الحمراء إلى ساحة استعراض لأحدث صيحات الأزياء، وبالرغم من ذلك كانت بعض الإطلالات غير موفقة للحدث.

وفي هذا الصدد، نستعرض لكم أسوأ إطلالات حفل تيفاني آند كو لعام 2026، وفقا لـ "فوج".

تيانا تايلور

ظهرت النجمة الأمريكية تيانا تايلور بمعطف طويل باللون الأسود مصنوع من الفرو، واعتمدت مكياجا ترابيا، وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من كوليه وخاتم وحلق.

نعومي واتس

ارتدت الممثلة البريطانية نعومي واتس فستان طويل "كت" باللون الأسود اللامع، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

جريتا لي

تألقت الفنانة الأمريكية جريتا لي بكروب توب باللون الأزرق اللامع ونسقت معه جيب باللون الأسود وحذاء بكعب عالي بنفس اللون، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

نارا سميث

أطلت عارضة الأزياء الأفريقية نارا سميث بفستان طويل بقصة "الكب" باللون البيج مصنوع من الساتان، واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.