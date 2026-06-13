330 ألف م³ يوميًا.. وزيرة الإسكان تتابع مشروع صرف القاهرة الجديدة

تفقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع "ديارنا" بمنطقة التجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك خلال جولتها الميدانية اليوم، لمتابعة معدلات التنفيذ بالمشروعات السكنية والخدمية الجاري تنفيذها.

وزيرة الإسكان: المشروع يوفر مجتمعًا سكنيًا متكاملًا

واستمعت الوزيرة إلى شرح تفصيلي حول أعمال التنفيذ بالمشروع، الذي يُعد أحد المشروعات السكنية الجديدة التي تنفذها الوزارة وفق أحدث المعايير التخطيطية والعمرانية، بهدف توفير مجتمع سكني متكامل يجمع بين الخصوصية والرفاهية وجودة الحياة.

وأوضح مسؤولو جهاز المدينة أن المشروع يتكون من 34 عمارة سكنية تضم 312 وحدة بمساحات متنوعة تتراوح بين 104 و154 مترًا مربعًا، بما يلبي احتياجات شرائح مختلفة من المواطنين.

تصميم عمراني حديث ومساحات خضراء

وأشار مسؤولو الجهاز إلى أن المشروع تم تصميمه وفق مفهوم عمراني متكامل يراعي توفير المسطحات الخضراء والمناطق المفتوحة وتحقيق بيئة سكنية عصرية ومستدامة.

وأضافوا أن المشروع يضم نموذجين للعمارات السكنية، تتكون كل عمارة منهما من دور أرضي وخمسة أدوار متكررة، بالإضافة إلى وحدات البنتهاوس، بإجمالي 26 وحدة سكنية لكل عمارة.

متابعة تنفيذ المرافق والبنية الأساسية

وتابعت الوزيرة أعمال تنفيذ المرافق بالمشروع، والتي تشمل شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والري والكهرباء والاتصالات، إلى جانب أعمال الطرق والبنية الأساسية اللازمة لخدمة المشروع، بما يضمن جاهزية المجتمع العمراني فور الانتهاء من التنفيذ.

المنشاوي: نعمل على محورين رئيسيين

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن وزارة الإسكان تواصل العمل بالتوازي على محورين رئيسيين، أولهما الحفاظ على كفاءة المشروعات السكنية القائمة من خلال منظومة متكاملة للتشغيل والصيانة ورفع مستوى الخدمات، وثانيهما تنفيذ مشروعات سكنية جديدة تلبي احتياجات المواطنين وتواكب معدلات التنمية العمرانية المتسارعة.

التشديد على الجودة وسرعة الإنجاز

وشددت وزيرة الإسكان على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ والتشغيل، مع المتابعة المستمرة لمعدلات الإنجاز بالمشروعات المختلفة، بما يسهم في توفير مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة وتحقيق مستهدفات الدولة في التنمية العمرانية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.