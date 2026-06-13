أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، أن منظومة الدعم الحالية ليست على المستوى المرضي للمواطن ولا للحكومة، مشددًا على أن ما تدفعه الدولة من أموال الشعب يجب أن يصل إلى المستحق.

وأضاف فاروق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" عبر فضائية "صدى البلد"، أن المنظومة متوارثة بـ24 مليون بطاقة أسرية يستفيد منها 68 مليون مواطن، والأسر غير مكتملة.

وأشار وزير التموين إلى أن منظومة القمح والمطاحن والمخابز بها هدر وفاقد، واستغلال من بعض المخابز، والمنظومة الحالية غير كفؤ.

وتابع أن "تعليمات الرئيس واضحة: ما يخرج من المنظومة من غير المستحق لن يسلم للمالية بل سيعاد ضخه للمستحق داخل المنظومة".

وشدد الدكتور شريف فاروق على أن الهدف ليس تقليل الدعم، بدليل أن الميزانية زادت من 140 مليارًا إلى 160 ثم 180 مليار جنيه.

وأكد وزير التموين أن الوزارة تسعى لتطوير المنظومة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، دون تخفيض قيمته، بل زيادته عامًا بعد عام.