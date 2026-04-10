دائما تثير الفنانة هيفاء وهبي الجدل بإطلالاتها الجريئة وأحيانا الغريبة على مدار السنوات، سواء على السجادة الحمراء أو في الحفلات الغنائية.

في هذا التقرير، نستعرض لكم أغرب إطلالاتها عبر السنين التي أثارت الجدل، وفقا لمصممة الأزياء زينب الشوربجي.

ما تفاصيل فستان هيفاء وهبي الأحمر؟ وكيف نسقته؟

ارتدت الفنانة هيفاء وهبي فستان باللون الأحمر مصنوع من قماش الشيفون ونسقت أسفله توب بنفس اللون، واعتمدت مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر الناري، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

كيف صممت أكمام الفستان البيج؟ ولماذا أضاف لمسة جمالية للإطلالة؟

ظهرت هيفاء بفستان قصير باللون البيج، يتميز بأكمام منفوخة مصنوع من قماش الحرير، واعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود، وتركت شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

ما مميزات فستان هيفاء وهبي الفضي بصيحة قشر السمك؟

تألقت هيفاء بفستان طويل باللون الفضي بقصة "الكب" بصيحة قشر السمك، ونسقت مع إطلالتها كارديجان مصنوع من الريش و"برقع" بنفس اللون مطرز بالكريستال اللامع، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

كيف نسقت هيفاء الفستان الجاكيت الأصفر مع الفستان الأسود؟

أطلت هيفاء بفستان طويل باللون الأسود بصيحة الظهر المكشوف ونسقت معه جاكيت باللون الأصفر وحذاء باللون الذهبي، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

ما تصميم فستان هيفاء وهبي الموف؟ وكيف تم تنسيقه بين التوب والجيب؟

خطفت هيفاء الأنظار بفستان باللون الموف مكون من توب "كت" مع جيب، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون البيج وحقيبة يد كبيرة باللون الفوشيا، وتركت خصلات شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

كيف نسقت هيفاء الشراب الخفيف مع الفستان لإكمال الإطلالة؟

ظهرت هيفاء بفستان قصير "كت" باللون الهافان مزينا بتطريزات فضية عند منطقة الصدر، ونسقت معه شراب خفيف بنفس اللون، واعتمدت مكياجا قويا، حيث ركزت على رسمة عينيها ووضعت أحمر شفاه باللون الوردي، وتركت شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

