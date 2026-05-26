إعلان

وزير الخارجية الأمريكي: مضيق هرمز يجب أن يبقى مفتوحاً تحت أي ظرف

كتب : وكالات

10:18 ص 26/05/2026

ماركو روبيو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ضرورة بقاء مضيق هرمز مفتوحاً، مشيراً إلى أن هذا الأمر يجب أن يتحقق تحت أي ظرف، في ظل التطورات العسكرية الأخيرة والهجمات الأمريكية التي استهدفت مواقع داخل إيران يوم الاثنين.

وجاءت تصريحات روبيو خلال حديثه للصحفيين على متن طائرته أثناء زيارته إلى مدينة جايبور الهندية، حيث شدد على أن المضائق البحرية يجب أن تظل مفتوحة، مؤكداً أنها ستبقى كذلك "بأي شكل من الأشكال".

وفي سياق متصل، أوضح وزير الخارجية الأمريكي أن المفاوضات المتعلقة بصياغة اتفاق مع إيران ما زالت مستمرة، مشيراً إلى أن استكمال هذه العملية قد يحتاج إلى عدة أيام.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه التطورات المرتبطة بأمن الملاحة في مضيق هرمز تصاعداً في التوترات، باعتباره واحداً من أهم الممرات البحرية لنقل النفط على مستوى العالم، وسط تحركات دبلوماسية وعسكرية متسارعة بين واشنطن وطهران.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ماركو روبيو مضيق هرمز إيران واشنطن النفط

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيفا يحسم أزمة تأشيرات إيران قبل كأس العالم.. ما التفاصيل؟
رياضة عربية وعالمية

فيفا يحسم أزمة تأشيرات إيران قبل كأس العالم.. ما التفاصيل؟
تحركات حكومية جديدة لإنهاء ملف تقنين أراضي الدولة قبل 18 يوليو
أخبار مصر

تحركات حكومية جديدة لإنهاء ملف تقنين أراضي الدولة قبل 18 يوليو
زيزو يتحدث عن العروض الخليجية وحقيقة هروبه من قمة الزمالك
رياضة محلية

زيزو يتحدث عن العروض الخليجية وحقيقة هروبه من قمة الزمالك
حالة الطقس في أيام عيد الأضحى.. شبورة ورياح وفرص أمطار خفيفة
أخبار مصر

حالة الطقس في أيام عيد الأضحى.. شبورة ورياح وفرص أمطار خفيفة
تارا عماد تروج لفيلم "7 Dogs" قبل عرضه بالسينمات (صور)
سينما

تارا عماد تروج لفيلم "7 Dogs" قبل عرضه بالسينمات (صور)

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

حالة الطقس في أيام عيد الأضحى.. شبورة ورياح وفرص أمطار خفيفة