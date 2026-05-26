أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ضرورة بقاء مضيق هرمز مفتوحاً، مشيراً إلى أن هذا الأمر يجب أن يتحقق تحت أي ظرف، في ظل التطورات العسكرية الأخيرة والهجمات الأمريكية التي استهدفت مواقع داخل إيران يوم الاثنين.

وجاءت تصريحات روبيو خلال حديثه للصحفيين على متن طائرته أثناء زيارته إلى مدينة جايبور الهندية، حيث شدد على أن المضائق البحرية يجب أن تظل مفتوحة، مؤكداً أنها ستبقى كذلك "بأي شكل من الأشكال".

وفي سياق متصل، أوضح وزير الخارجية الأمريكي أن المفاوضات المتعلقة بصياغة اتفاق مع إيران ما زالت مستمرة، مشيراً إلى أن استكمال هذه العملية قد يحتاج إلى عدة أيام.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه التطورات المرتبطة بأمن الملاحة في مضيق هرمز تصاعداً في التوترات، باعتباره واحداً من أهم الممرات البحرية لنقل النفط على مستوى العالم، وسط تحركات دبلوماسية وعسكرية متسارعة بين واشنطن وطهران.