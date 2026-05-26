انخفاض أسعار الدواجن وارتفاع البيض اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

كتب : آية محمد

10:51 ص 26/05/2026

أسعار البيض والدواجن

انخفض متوسط أسعار الفراخ الحية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 26-5-2026، بينما ارتفع متوسط سعر كرتونة البيض، مقارنة بأسعار أمس وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

أسعار الدواجن

سجل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق نحو 105.33 جنيه، بتراجع 2.73 جنيه.

وبحسب بوابة أسعار مجلس الوزراء، فإن أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر تبدأ اليوم من 87.25 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 122.56 جنيه بحد أقصى.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 123.2 جنيه، بزيادة 2.77 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 131.04 جنيه، بتراجع 3.38 جنيه.

