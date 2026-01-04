إعلان

هيفاء وهبي تُثير الجدل بإطلالة جريئة وصادمة.. سعرها مفاجأة

كتب : أسماء مرسي

01:00 م 04/01/2026
أثارت الفنانة هيفاء وهبي جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها عدة صور جديدة على حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث ظهرت بإطلالة جريئة ولافتة للأنظار.

فستان أسود قصير بتوقيع "دولتشي آند جابانا"

تألقت هيفاء بفستان أسود قصير فوق الركبة، ضيق التصميم ومكشوف الصدر والظهر، من علامة "دولتشي آند جابانا" الشهيرة.

يُقدر سعر الفستان بحوالي 1,775 دولار أمريكي، أي ما يعادل 84,667.50 جنيه مصري.

تنسيق الإطلالة مع الجوارب والحذاء

نسقت هيفاء فستانها مع جوارب نسائية مميزة من علامة "وولفورد"، يبلغ سعرها 175 كرونة دنماركية، أي حوالي 130,963.53 جنيه مصري.

كما ارتدت حذاء أسود مزين باللؤلؤ الصناعي ووردة ساتان بيضاء من الخلف، من علامة الأزياء البولندية "ماجدة بوتريم"، بسعر 1,420 دولار أمريكي، أي ما يعادل 67,734 جنيه مصري.

المجوهرات تكمل الإطلالة

زينت هيفاء إطلالتها بمجوهرات راقية تشمل قلادة وحلق، لتضفي لمسة فاخرة تتناغم مع الفستان والحذاء والجوارب، ما منحها مظهرا جذابا وأنيقا.

هيفاء وهبي وأسلوبها الجريء

تستمر الفنانة هيفاء وهبي في خطف الأنظار بإطلالاتها المتنوعة بين الفساتين القصيرة والطويلة، الجريئة واللامعة، والتي تتسم بأسعار فاخرة.

هيفاء وهبي هيفاء وهبي بإطلالة جريئة سعر إطلالة هيفاء وهبي

