صيحة الجلد من أكثر الصيحات جرأة وجاذبية في عالم الموضة، حيث تجمع بين الأناقة والرُقي، ومؤخرا تألقت العديد من النجمات بإطلالات لافتة اعتمدت على الجلد بتصاميم متنوعة، ما بين الفساتين، والجواكيت، والبناطيل.

في هذا السياق، نستعرض أجمل إطلالات النجمات بصيحة الجلد التي خطفت الأنظار:

كيف خطفت هيفاء وهبي الأنظار بإطلالة جلدية جريئة؟

ظهرت الفنانة هيفاء وهبي بإطلالة لافتة مرتدية جاكيت جلدي قصير باللون البني بنقشة الثعبان، مزود بحزام أبرز رشاقتها، ونسقته مع جيب قصيرة من نفس الخامة واللون، واكتملت الإطلالة بحذاء جلدي طويل باللون البرجندي.

اختارت مكياجا قويا مع التركيز على العيون، مع تنسيق مجوهرات مكونة من قلادة وأقراط وعدة خواتم، ما أضفى مزيدا من الفخامة على اللوك.

لماذا ظهرت هنا الزاهد بإطلالة بسيطة وجذابة معا؟

اعتمدت الفنانة هنا الزاهد أسلوبا أنيقا وهادئا، حيث ارتدت جاكيت جلدي قصير باللون الأسود، ونسقته مع توب وبنطلون بنفس اللون.

وأكملت الإطلالة بمكياج نيود وتسريحة شعر منسدلة على الجانبين، مع مجوهرات ناعمة مكونة من أقراط دائرية وقلادة، ما منحها مظهرا جذابا بسيطا.

كيف جسدت درة الأناقة الكلاسيكية بالجلد؟

تألقت الفنانة درة بإطلالة جلدية باللون البرجندي، حيث ارتدت جاكيت قصير مع تنورة بنفس اللون، ونسقت معها حذاءً أسود طويلًا وحقيبة يد متناسقة.

واعتمدت تسريحة شعر منسدلة ومكياجًا نيود، ما أضفى لمسة من الرقي والنعومة على مظهرها.

ما الذي ميز إطلالة علا رشدي الجريئة؟

اختارت الفنانة علا رشدي جاكيت جلدي قصير بتصميم يجمع بين اللونين الأبيض والأسود، واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر الناري مع إبراز العيون.

كما اعتمدت تسريحة شعر مرفوعة، ونسقت اللوك مع حذاء أسود وإكسسوارات لافتة شملت مكونة من أقراط وخاتم.

كيف ظهرت إنجي علاء بإطلالة أنثوية لافتة؟

ظهرت الكاتبة إنجي علاء بفستان جلدي قصير باللون البرجندي، تميز بتصميم ضيق عند الخصر أبرز قوامها، و

واعتمدت مكياجا ترابيا بدرجات النيود والبني، وزينت إطلالتها بإكسسوارات متنوعة مثل الساعة والخاتم والسلسلة.

ونسقت مع اللوك جوربا شفافا أسود وحذاء طويلا بكعب عال، ما أضفى لمسة أنثوية عصرية.

اقرأ أيضا:

ملكة جمال العالم 2025 بإطلالة شتوية أنيقة

10 صور ومعلومات عن إطلالة بوسي في أحدث ظهور

إنجي كيوان بلوك كاجوال جذاب.. كيف أطلت؟