شهدت شوارع ومحاور وميادين محافظتي القاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء، حالة من السيولة المرورية على أغلب الطرق تزامنًا مع إجازة عيد الأضحى، وسط انتشار مكثف لرجال المرور لضمان انتظام الحركة وسلامة المركبات.

انتظام حركة السيارات

وانتظمت حركة السيارات في شوارع العاصمة، حيث سادت سيولة مرورية واضحة على الطريق الدائري، ومحور 26 يوليو، وكوبري أكتوبر، إلى جانب مناطق وسط البلد مثل ميدان روكسي، ورمسيس، وعبد المنعم رياض.

كما شهد كورنيش النيل حركة انسيابية خاصة في الاتجاه المؤدي إلى حلوان والملك الصالح.

مرونة في حركة المرور

وفي الجيزة، بدت حركة المرور مرنة في مدينة 6 أكتوبر والمناطق المحيطة، لا سيما بشارع المحور المركزي، كما شهد شارع الهرم تحسن ملحوظ في حركة المرور.

