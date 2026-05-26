إعلان

مرتبطون بتنظيم داعش.. أستراليا تستعد لعودة 19 امرأة وطفلا من سوريا

كتب : وكالات

07:51 ص 26/05/2026 تعديل في 10:17 ص

أستراليا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت الحكومة الأسترالية، اليوم الثلاثاء، أن مجموعة تضم 19 امرأة وطفلا أستراليين مرتبطين بتنظيم "داعش" الإرهابي حجزوا رحلات للعودة من سوريا، وأن بعضهم قد يواجه اتهامات جنائية.

كان من المتوقع أن يصل النساء السبع والأطفال الـ 12 على متن رحلات إلى سيدني وملبورن، اليوم الثلاثاء، بعد أقل من 3 أسابيع على عودة مجموعة من 13 شخصا في ظروف مماثلة إلى أكبر مدينتين في أستراليا.

وتم توجيه اتهامات تتعلق بالعبودية وجرائم الإرهاب إلى 3 من النساء الأربع اللواتي عدن في الرحلات السابقة، وما زلن قيد الاحتجاز.

وقال وزير الشؤون الداخلية الأسترالي توني بيرك، إن أي شخص من بين الـ19 العائدين إلى أستراليا ارتكب جرائم "يمكنه أن يتوقع مواجهة كامل قوة القانون".

وأضاف بيرك في بيان: "الحكومة لم تقدم ولن تقدم أي مساعدة لهذه المجموعة".
وتابع: "هؤلاء أشخاص اتخذوا القرار المروع بالانضمام إلى منظمة إرهابية خطيرة وتعريض أطفالهم لوضع لا يوصف".

وقال بيرك إن أجهزة إنفاذ القانون والاستخبارات الأسترالية كانت تستعد لعودتهم منذ عام 2014، ولديها خطط قائمة منذ فترة طويلة لإدارتهم ومراقبتهم.

وأضاف: "أولوية الحكومة، كما هو الحال دائما، هي سلامة المجتمع الأسترالي"، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الاستخبارات الأسترالية استراليا سوريا تنظيم داعش

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

زيزو يتحدث عن العروض الخليجية وحقيقة هروبه من قمة الزمالك
رياضة محلية

زيزو يتحدث عن العروض الخليجية وحقيقة هروبه من قمة الزمالك
ورد النيل يلتهم ترعة نزلة عمارة.. 1500 فدان تحت خطر العطش بسوهاج (فيديو
أخبار المحافظات

ورد النيل يلتهم ترعة نزلة عمارة.. 1500 فدان تحت خطر العطش بسوهاج (فيديو
تركي آل الشيخ في "عزومة" بمنزل أحمد حلمي ومنى زكي.. صور وفيديو
زووم

تركي آل الشيخ في "عزومة" بمنزل أحمد حلمي ومنى زكي.. صور وفيديو
دفن جثة سيدة سقطت أثناء تنظيف نوافذ شقتها استعدادًا للعيد بدار السلام
حوادث وقضايا

دفن جثة سيدة سقطت أثناء تنظيف نوافذ شقتها استعدادًا للعيد بدار السلام
حالة الطقس في أيام عيد الأضحى.. شبورة ورياح وفرص أمطار خفيفة
أخبار مصر

حالة الطقس في أيام عيد الأضحى.. شبورة ورياح وفرص أمطار خفيفة

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

حالة الطقس في أيام عيد الأضحى.. شبورة ورياح وفرص أمطار خفيفة