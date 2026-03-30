أطلت الكاتبة إنجي علاء بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

كيف نسقت إنجي فستانها القصير باللون البرجنيدي؟

ارتدت إنجي فستان قصير "كت" باللون البرجنيدي مصنوع من الجلد، يتميز بأنه ضيق عند منطقة الخصر.

كيف نسقت إنجي مكياجا ترابيا لإطلالتها؟

اعتمدت إنجي مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود وآي شادو بدرجات البني.

كيف نسقت إنجي تسريحة شعرها المنسدلة مع الإطلالة الجذابة؟

تركت إنجي خصلات شعرها منسدلة على كتفيها بطريقة انسيابية تتناسب مع إطلالتها الجذابة.

ما دور الإكسسوارات مثل الساعة والخاتم والانسيال والسلسلة في تكملة الإطلالة؟

زينت جومانا إطلالتها بإكسسورات مكونة من ساعة يد وخاتم وانسيال وسلسلة.

كيف أكملت إنجي إطلالتها في أحدث ظهور لها؟

نسقت إنجي مع إطلالتها شراب طويل شفاف باللون الأسود وحذاء طويل بكعب عالي بنفس اللون.

كيف يبرز فستان الجلد شكل الجسم بطريقة جذابة؟

ارتداء فستان صيق مصنوع من الجلد يحدد شكل الجسم بطريقة جذابة ويعطي إحساسا بالفخامة والرقي، ويضفي لمسة دافئة على الإطلالة.

كما أن الجلد ويمنح الفستان طابعا متألقا ومميزا، وأيضا ينسجم اللون البرجندي مع ألوان مختلفة وإكسسوارات وأحذية متنوعة، وفقا لـ "meraki".

