تمكنت السلطات اليابانية من الإمساك بدب أثار حالة من القلق في مدينة أوتسونوميا، بعد عملية بحث وملاحقة استمرت عدة أيام، وكان الحيوان قد شوهد للمرة الأولى مساء السبت الماضي داخل منطقة سكنية في المدينة الواقعة على بعد نحو 100 كيلومتر شمال العاصمة طوكيو، والتي يقطنها ما يقرب من نصف مليون نسمة.

تخدير الدب الياباني ونقله بعيداً

وأطلقت الجهات المختصة سهماً مخدراً على الدب باستخدام بندقية خاصة صباح أمس الثلاثاء، قبل نقله داخل قفص وضع على متن مركبة مخصصة لذلك، وأوضح مسؤول محلي لوسائل إعلام يابانية أن السلطات لم تحسم بعد القرار النهائي بشأن مصير الحيوان، بعد انتهاء عملية الإمساك به ونقله من المنطقة السكنية.

إغلاق عشرات المدارس كإجراء احترازي

تسببت مشاهدات الدب في اتخاذ إجراءات استثنائية شملت إغلاق جميع المدارس الابتدائية والإعدادية البالغ عددها 94 مدرسة في المدينة طوال الأسبوع، كما قررت السلطات استمرار تعليق الدراسة يوم الأربعاء بعد تلقي بلاغات عن احتمال وجود دب آخر يتجول داخل المدينة، ما عزز المخاوف من تكرار الحوادث.

شوهد الدب على مسافة تقارب 500 متر من إحدى المدارس الإعدادية صباح الاثنين، كما رُصد بالقرب من حرم جامعي يوم الثلاثاء، الأمر الذي أدى إلى إلغاء جميع الدروسن واعتمدت السلطات على طائرة مسيرة لتعقب تحركات الحيوان، فيما انتشرت قوات الشرطة في المناطق التي ظهر فيها الدب، مستخدمة دروعاً معدنية وعصياً طويلة لتأمين السكان.

ارتفاع مقلق في هجمات الدببة في اليابان

تأتي هذه الواقعة في وقت تشهد فيه اليابان ارتفاعاً ملحوظاً في هجمات الدببة، بما في ذلك داخل المناطق الحضرية، ودفع هذا الوضع الحكومة اليابانية إلى تشكيل فريق عمل متخصص خلال العام الجاري للحد من أعداد الضحايا، بعدما سجلت البلاد رقماً قياسياً بلغ 238 مصاباً و13 حالة وفاة خلال السنة المالية 2025، وفق بيانات وزارة البيئة.

ورغم تصنيف الدب الأسود الآسيوي ضمن الأنواع المهددة بالانقراض عالمياً، فإن أعداده داخل اليابان شهدت نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، إذ تشير التقديرات إلى تضاعف أعداده ثلاث مرات منذ عام 2012 نتيجة تراجع أنشطة الصيد، وخلال فترة البحث الأخيرة، طلبت السلطات من السكان البقاء داخل منازلهم حفاظاً على سلامتهم إلى حين انتهاء العملية بالكامل.