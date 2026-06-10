أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاستثمار في التكنولوجيا يعد استثمارًا في المستقبل، ومحركًا رئيسيًا للتحول إلى اقتصاد أكثر تنافسية وقدرة على تحقيق النمو المستدام، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على ضمان الاستغلال الأمثل من التطور التكنولوجي في التبسيط والتسهيل وتوفير خدمات أفضل للمستثمرين والمواطنين.

وأوضح كجوك، خلال جلسة أدارها أسامة كمال في ختام مؤتمر ومعرض "CAISEC 2026"، أن الوزارة تعمل على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تبسيط الإجراءات الضريبية والتسهيل على الشركاء الممولين.

وأضاف أن الوزارة تسعى لتوفير أعلى ضمانات الأمن السيبراني لحماية لبيانات الدولة والممولين والمستثمرين والحفاظ على حقوقهم.

وأوضح الوزير أن الوزارة تستهدف بناء نظم ضريبية وجمركية مبسطة، وتواكب العصر الرقمي، وتناسب رواد الأعمال والشركات الناشئة، لافتًا إلى أنه سيتم إطلاق موبايل أبلكيشن خلال الفترة المقبلة لتيسير تقديم تسهيلات الضرائب العقارية.

وأشار إلى أن قطاع التكنولوجيا يعد الأكثر نموًا في مصر خلال 5 سنوات، والصادرات الخدمية تتزايد، ومازال لدينا فرص كبيرة للتطور.

وأكد كجوك ثقته الكبيرة في قدرات وإمكانات الشباب المصري، وقدرتهم على صياغة مستقبل أفضل لمصر، موضحًا أن التحديات الكبيرة تحتاج إلى حلول غير تقليدية، وأن الشركات الناشئة ورواد الأعمال هم الأكثر قدرة على تقديم هذه الحلول.

وأضاف أن هناك مبادرة جديدة للتعاون مع الشركات الناشئة في تطوير حلول ذكية لتحسين الخدمة، لافتًا إلى أنهم منفتحون على كل الأفكار المبتكرة والحلول التكنولوجية الهادفة لتطوير أدائنا وتيسير خدماتنا المقدمة للمواطنين.