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"يرفض الكارت الذهبي ويتمسك بمكان الزمالك".. الغندور يثير الجدل حول الأهلي

كتب : محمد خيري

11:47 ص 10/06/2026
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أثار خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، حالة من الجدل بتصريحات جديدة تناول خلالها موقف الأهلي من المشاركة في البطولات خلال الموسم المقبل.

تصريحات خالد الغندور

وكتب الغندور عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك": «الأهلي رافض المشاركة في السوبر المصري بالكارت الذهبي لأنه لم يحقق بطولة، لكنه في الوقت نفسه يرغب في المشاركة بدوري أبطال أفريقيا بدلًا من الزمالك بسبب الرخصة الأفريقية، رغم أنه ليس بطل الدوري ولا صاحب المركز الثاني».

وتأتي تصريحات الغندور في ظل الأنباء المتداولة بشأن تحفظ الأهلي على المشاركة في بطولة السوبر المصري عبر "الكارت الذهبي"، وهو المقعد الذي يمنحه الاتحاد المصري لكرة القدم لإكمال أطراف البطولة في بعض الحالات.

الأهلي يشاركة في الكونفدرالية

وكان الأهلي قد أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، ليضمن المشاركة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بينما لا تزال هناك مناقشات حول إمكانية مشاركته في دوري أبطال أفريقيا حال وجود مستجدات تتعلق بمعايير الترخيص أو التمثيل القاري.

ومن المنتظر أن يحسم الاتحاد المصري لكرة القدم موقف مشاركة الأهلي في بطولة السوبر المصري خلال الفترة المقبلة، بعدما حجز كل من الزمالك بطل الدوري، وبيراميدز بطل كأس مصر، والمصري البورسعيدي بطل كأس العاصمة، مقاعدهم رسميًا في البطولة.

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