حظي الحكم الصومالي عمر أرتان باستقبال جماهيري لافت لدى عودته إلى بلاده، بعدما حُرم من المشاركة في إدارة مباريات كأس العالم 2026 إثر رفض السلطات الأمريكية دخوله للبلاد.

رفض دخول الحكم الصومالي

وكان أرتان قد اختير ضمن الطواقم التحكيمية المرشحة للمشاركة في البطولة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، قبل أن يتسبب قرار رفض التأشيرة في استبعاده من قائمة الحكام المشاركين في المونديال.

ووصل الحكم الصومالي إلى العاصمة وسط حضور جماهيري كبير في المطار، حيث حرص العشرات على استقباله والتعبير عن دعمهم له بعد ضياع فرصة تحقيق حلم المشاركة في أكبر حدث كروي على مستوى العالم.

استقبال شعبي للحكم الصومالي

وظهر أرتان ملتفًا بعلم الصومال وسط تفاعل جماهيري واسع، في مشهد عكس حجم التعاطف الشعبي معه بعد القرار الذي أنهى آماله في الظهور بالمونديال.

وتحولت عودة الحكم الصومالي إلى مناسبة للتعبير عن التضامن الشعبي معه، في ظل حالة الاستياء التي سادت الأوساط الرياضية الصومالية بعد فقدان أحد أبرز حكام البلاد فرصة المشاركة في الحدث الكروي الأهم عالميًا.

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