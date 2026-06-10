قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، لـ"مصراوي"، إن أسعار البيض شهدت تراجعا حادا خلال الفترة الحالية، حيث يتراوح سعر كرتونة البيض في المزرعة بين 60 و65 جنيها، موضحا أن تكلفة إنتاجها لا تقل عن 110 جنيهات، أي أنها تباع حاليا بأقل من التكلفة بنحو 45 إلى 50 جنيها للكرتونة.

وأضاف أن المنتجين يتحملون خسائر كبيرة نتيجة بيع البيض بأقل من تكلفته بنحو 45 إلى 50%، مشيرا إلى أن الأسعار بدأت في التراجع منذ شهر رمضان واستمرت في الانخفاض حتى وصلت إلى مستوياتها الحالية خلال الشهر الجاري.

ما أسباب تراجع الأسعار؟

وأرجع السيد تراجع الأسعار إلى ضعف القوة الشرائية وانخفاض الطلب الموسمي على البيض، موضحا أن هذه السلعة يرتفع الإقبال عليها بشكل أكبر خلال فترة الدراسة، بينما يتراجع الطلب عليها مع انتهاء العام الدراسي.

وأشار إلى أن دخول فترة صيام الأقباط ساهم أيضا في تراجع معدلات الاستهلاك، وهو ما أدى إلى زيادة المعروض مقابل الطلب.

وتوقع رئيس شعبة الدواجن استمرار الضغوط على السوق خلال الأشهر المقبلة، مؤكدا أن الأسعار لن تعود إلى مستوياتها الطبيعية قبل شهر سبتمبر المقبل.

السعر العادل لكرتونة البيض

وأوضح السيد أن السعر العادل لكرتونة البيض في المزرعة يبلغ نحو 120 جنيها.

من جانبه، قال حازم المنوفى، عضو شعبة المواد الغذائية، إن التراجع الكبير في أسعار البيض ووصولها إلى مستويات أقل من تكلفة الإنتاج يستدعي تدخلا سريعا لدعم المنتجين والحفاظ على استقرار القطاع، باعتباره من القطاعات المهمة للأمن الغذائي.

وأضاف أن السوق في الوقت الراهن يحتاج إلى حلول عملية وسريعة للتعامل مع فائض المعروض أكثر من حاجته إلى إجراءات طويلة الأجل، مشيرا إلى أن استمرار المنتجين في البيع بخسائر قد يدفع عددا منهم إلى تقليص نشاطه أو الخروج من السوق خلال الفترة المقبلة.

واقترح المنوفى إطلاق مبادرة عاجلة تحت عنوان "الشراء المؤسسي المباشر للبيض"، تقوم على قيام المدارس والمستشفيات والمدن الجامعية والفنادق والمنشآت الحكومية والشركات الكبرى وسلاسل المطاعم بالتعاقد المباشر مع المنتجين لمدة ثلاثة أشهر، لشراء احتياجاتها من البيض بأسعار عادلة تضمن استمرار الإنتاج واستقرار السوق.

وأوضح أن هذه الآلية لا تتطلب أعباء مالية إضافية وإنما تعتمد على توجيه المشتريات الحالية إلى المنتجين المحليين بشكل منظم، بما يسهم في سحب جزء كبير من الفائض المتراكم في الأسواق خلال فترة قصيرة.

وأكد المنوفى أن الحفاظ على المنتجين في الوقت الحالي يصب في مصلحة المستهلك على المدى الطويل، لأن استمرار الخسائر قد يؤدي إلى خروج عدد من المزارع من النشاط، وهو ما قد ينعكس لاحقا على حجم الإنتاج والأسعار في السوق.

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