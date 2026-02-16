أناقة وجرأة.. ميساء مغربي تتألق بإطلالة جذابة

تألقت الفنانة ميساء مغربي بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور لها نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت ميساء مرتدية توب باللون الفضي اللامع يتميز بأنه مكشوف عند منطقة الخصر ونسقت معه جيب باللون الأسود.

وفقا لـ "فوج"، ارتداء توب باللون الفضي يمنح مرتديه مظهرا راقيا، كما يساعد على إبراز ملامح الوجه والجسم ويتناسب مع جميع الألوان و يسهل تنسيقه مع مجوهرات متنوعة.

اختارت تسريحة شعر منسدلة على الجانبين، و مكياجا ناعما يبرز ملامح وجهها بشكل طبيعي.

وزينت إطلالتها بإرتداء مجوهرات ماسية مكونة من أقراط وخاتم وسلسلة.

