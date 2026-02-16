إعلان

أناقة وجرأة.. ميساء مغربي تتألق بإطلالة جذابة

كتب : شيماء مرسي

02:40 م 16/02/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    إطلالة ميساء مغربي
  • عرض 4 صورة
    أحدث ظهور لـ ميساء مغربي
  • عرض 4 صورة
    أناقة وجرأة.. ميساء مغربي تتألق بإطلالة جذابة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تألقت الفنانة ميساء مغربي بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور لها نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت ميساء مرتدية توب باللون الفضي اللامع يتميز بأنه مكشوف عند منطقة الخصر ونسقت معه جيب باللون الأسود.

وفقا لـ "فوج"، ارتداء توب باللون الفضي يمنح مرتديه مظهرا راقيا، كما يساعد على إبراز ملامح الوجه والجسم ويتناسب مع جميع الألوان و يسهل تنسيقه مع مجوهرات متنوعة.

اختارت تسريحة شعر منسدلة على الجانبين، و مكياجا ناعما يبرز ملامح وجهها بشكل طبيعي.

وزينت إطلالتها بإرتداء مجوهرات ماسية مكونة من أقراط وخاتم وسلسلة.

اقرأ أيضا:

"سحر اللون الأزرق".. هدى الإتربي بلوك ملفت

بإطلالة جريئة.. نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار بلوك مختلف

بإطلالة غير تقليدية- مايا دياب تتألق باللون الأسود اللامع

بلوك مختلف.. كيف نسقت بوسي إطلالتها؟

"ٍسحر اللون الأبيض".. عبير صبري بإطلالة جريئة

ز

ميساء مغربي إطلالة ميساء مغربي نجمات الفن

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد عدم دستورية "جداول مخدرات هيئة الدواء".. محامي سارة خليفة يطالب بإخلاء
حوادث وقضايا

بعد عدم دستورية "جداول مخدرات هيئة الدواء".. محامي سارة خليفة يطالب بإخلاء
على غرار "دولة التلاوة".. وزير الأوقاف: إطلاق برنامج للإنشاد الديني قريبًا
أخبار وتقارير

على غرار "دولة التلاوة".. وزير الأوقاف: إطلاق برنامج للإنشاد الديني قريبًا
بعد تجديد الثقة.. محافظ الدقهلية يتوعد المقصرين: جولاتنا المفاجئة لن تنقطع
أخبار المحافظات

بعد تجديد الثقة.. محافظ الدقهلية يتوعد المقصرين: جولاتنا المفاجئة لن تنقطع
تزيد الاختناق.. 8 أخطاء يفعلها الكثيرون أثناء العاصفة الترابية
نصائح طبية

تزيد الاختناق.. 8 أخطاء يفعلها الكثيرون أثناء العاصفة الترابية
تفاصيل مسلسل أحمد عز في رمضان 2026 (صور)
دراما و تليفزيون

تفاصيل مسلسل أحمد عز في رمضان 2026 (صور)

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بالأسماء.. تفاصيل حركة المحافظين الجديدة
"الدستورية العليا" تقضي بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء بشأن جداول المخدرات
غلق الكافيهات 2 صباحًا.. مواعيد المحال التجارية خلال رمضان وعيد الفطر