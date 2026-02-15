إعلان

"سحر اللون الأزرق".. هدى الإتربي بلوك ملفت

كتب : نرمين ضيف الله

09:43 م 15/02/2026 تعديل في 09:44 م
    بالأزرق الساحر.. هدى الإتربي بإطلالة تخطف الأضواء
    الفنانة هدى الإتربي

شاركت الفنانة هدى الإتربي جمهورها بإطلالة كلاسيكية ناعمة لفتت الأنظار، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

اختارت "توب" باللون الأزرق بأكمام طويلة، يتميز بقماش ذو نقشات "جاكار" خفيفة من نفس لون القماش، مع فتحة صغيرة عند الرقبة تضفي لمسة أنثوية هادئة.

ونسقت الإطلالة مع عقد ذهبي ناعم وأقراط دائرية ذهبية صغيرة، مما خلق توازناً مثالياً مع اللون الأزرق البارد.

وحملت في يدها محفظة أو حقيبة يد صغيرة باللون الأسود، واعتمدت تسريحة شعر "نصف مرفوعة"، وتركت خصلاتها تنسدل بنعومة، مع مكياج ترابي رقيق يبرز جمالها الطبيعي بأسلوب "المكياج الهادئ".

وفقاً "Vogue"، فإن اللون الأزرق الكوبالت يحمل دلالات هامة لهذا الموسم القوة والثقة هذا اللون يوصف بأنه "الأزرق الكهربائي" الذي يمنح إحساساً فورياً بالقوة والجرأة دون مبالغة.

يُعتبر الأزرق الكوبالت في عام 2026 "اللون الحيادي الجديد"، حيث حل محل الألوان الهادئة ليعطي طاقة بصرية لافتة تجذب الأنظار فوراً.

يدل على الهدوء والاستقرار برغم بريقه، يرمز الأزرق إلى السلام الداخلي والاستقرار العاطفي، وهو لون يبعث على الموثوقية والذكاء.

الفنانة هدى الإتربي اللون الأزرق موضة

