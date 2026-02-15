أطلت النجمة اللبنانية مايا دياب بإطلالة جريئة ومتمردة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث اختارت فستاناً من قماش "اللاتكس" الأسود اللامع، فستان طويل وضيق مصنوع من مادة اللاتكس السوداء اللامعة، يتميز بحمالات رفيعة وقصة صدر مكشوفة.

نسقت الإطلالة مع حقيبة يد سوداء فاخرة من طراز "بيركين" من دار هيرميس بجلد التمساح اللامع.

أضافت لمسة من الفخامة البراقة من خلال عقد "تشوكر" ماسي عريض، مع أساور وخواتم ماسية متناسقة.

اعتمدت تسريحة الشعر المتموج الطويل باللون العسلي، مع مكياج ترابي ركز على تقنية "الكونتور" لنحت الوجه بأسلوب.

وفقًا "Laha Magazine"، الأسود اللامع، يحمل دلالات قوية، يرمز اللاتكس والجلد الأسود إلى الاستقلالية والثقة بالنفس؛ فهو إعلان صريح عن القوة والتحرر من الأنماط التقليدية.

ويرتبط اللون الأسود اللامع بالغموض والجاذبية الفائقة، ويُعتبر رمزاً للأناقة "الخالدة".