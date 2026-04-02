صور ولا أروع.. كيف بدت إطلالة لميس الحديدي في حفل خطبة ابنها؟

أطلت الإعلامية أنبيلا هلال بإطلالة راقية وعملية، حيث اختارت سوت أسود كلاسيكي مزين بـ حزام جلدي سميك أسود يبرز خصرها ويضفي لمسة عصرية على المظهر.

ما هي الإكسسوارات التي أتممت بها الإطلالة؟

وأكملت أنبيلا الإطلالة بمجموعة متناسقة من الإكسسوارات، شملت شنطة أنيقة، حلق، وخاتم، ما أضاف توازنًا بين البساطة والفخامة.

كيف كان المكياج؟

اعتمدت أنبيلا على مكياج نيود هادئ يعزز ملامحها الطبيعية، مع لمسة عصرية تحافظ على أناقتها، لتكتمل إطلالة تجمع بين الرقي والعملية في آن واحد.

دلالات اللون الأسود في عالم الموضة وفق موقع "Harper’s Bazaar"

اللون الأسود له دلالات قوية ومتعددة في عالم الموضة والحياة بشكل عام، وإليك أبرزها:

الأناقة الكلاسيكية الأسود دائمًا يرتبط بالتميز والفخامة، ويمنح أي إطلالة طابعًا راقيًا وخالدًا.

السلطة والقوة يوحي بالهيبة والجدية، لذلك غالبًا ما يُختار في الاجتماعات الرسمية والأعمال المهمة.

الغموض والجاذبية يضفي على المظهر هالة من الغموض ويجذب الانتباه بطريقة راقية

المرونة والتنوع يمكن دمجه مع أي لون أو إكسسوار بسهولة، ما يجعله خيارًا عمليًا لجميع المناسبات.

الجرأة والثقة بالنفس ارتداء الأسود يبعث رسالة عن الثقة والقدرة على التميز بأسلوب متحفظ.

البساطة والأناقة الراقية حتى الإطلالات البسيطة بالأسود تبدو فاخرة ومتقنة دون تكلف.

