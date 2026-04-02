"لوك جريء".. منة فضالي بإطلالة ملفتة

كتب : نرمين ضيف الله

09:19 م 02/04/2026
    منة فضالي بلوك مميز
    الفنانة منة فضالي بلوك جريء
    منة فضالي تتألق بالأسود
    منة فضالي بإطلالة ساحرة
    منة فضالي1

شاركت الفنانة منة فضالي عدة صور عبر حسابها الرسمي على إنستجرام؛ حيث اعتمدت منة إطلالة سوداء راقية.

كيف أطلّت منة فضالي بأناقة ساحرة؟

منة فضالي خطفت الأنظار بإطلالة ناعمة وجذابة، مع لمسة كلاسيكية حديثة تناسب أجواء المنزل المريحة.

ما سرّ جمال مكياجها الذي يخطف الأنفاس؟

مكياجها كان مشرقًا ومتناسقًا مع لون بشرتها، حيث اختارت أحمر شفاه ناعم لامع، وظلال عيون هادئة مع تحديد مكثف للرموش مما أبرز عينيها بشكل رائع.

ماذا عن تسريحة شعرها؟

شعر منة منسدل بشكل طبيعي ومموج قليلاً، أضفى عليها مظهرًا رقيقًا وأنيقًا في نفس الوقت، مما زاد من دفء الإطلالة.

ما هي قطع الإكسسوارات التي اختارتها؟

أكملت إطلالتها بأسوار ذهبية ورقيقة وخاتم بسيط ذهبي، مع وشم صغير على اليد أضفى لمسة شخصية وعصرية.

بحسب مجلة Vogue فإن اللون الأسود له عدة مميزات، وأبرزها ما يلي:

الأناقة والرفاهية: الأسود يُعتبر لونًا كلاسيكيًا يرمز إلى الفخامة والبساطة في نفس الوقت.

فهو دائمًا خيار آمن للمناسبات الرسمية.

الغموض والجاذبية: يضيف الأسود طابعًا غامضًا وأحيانًا جذابًا ومثيرًا، لهذا كثيرًا ما يستخدم في الأزياء الليلية.

السلطة والجدية: يرتبط بالهيبة والسيطرة، ولهذا يفضله القادة ورجال الأعمال في ملابسهم.

