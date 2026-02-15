إعلان

بلوك مختلف.. كيف نسقت بوسي إطلالتها؟

كتب : نرمين ضيف الله

06:19 م 15/02/2026 تعديل في 06:19 م
    الفنانة بوسي
    الفنانة بوسي بإطلالة كلاسيكية
    الفنانة بوسي بإطلالة كلاسيكية

أطلت الفنانة بوسي بإطلالة كلاسيكية، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

واعتمدت "بدلة كاروهات" مكونة من بليزر رمادي بنقشة الكاروهات الصغيرة، بياقة كلاسيكية وأزرار أمامية، تم ارتداؤه فوق قميص أبيض ناصع.

وأسفلة بنطلون جاء بقصة الأرجل الواسعة وبنفس قماش ونقشة البليزر، مما منحها قواماً ممشوقاً وحرية في الحركة على المسرح.

واختارت حذاءً بكعب عالٍ باللون الأبيض ليكمل تناسق الألوان مع القميص.

واعتمدت تسريحة شعر ويفي منسدل مع مكياج ترابي ركز على إبراز العينين، مما أضفى لمسة أنثوية على البدلة.

وفقا لموقع "Leathercult"، البدلة الكاروهات من القطع التي لا تغيب عن منصات الموضة العالمية وتحمل الدلالات التالية، القوة والثقة، حيث تعكس البدلة الكاملة صورة المرأة الواثقة والمستقلة، وهي تطور لنمط "Power Suit" الذي ظهر في الثمانينات لتمكين المرأة في بيئات العمل، وانتقل لاحقاً إلى منصات العروض الكبرى.

