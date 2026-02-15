أطلت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم، حيث اختارت الظهور باللون الأسود، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ارتدت نادين بليزر أسود كلاسيكي بقصة رسمية، تميز بفتحة صدر واسعة وجريئة وبدون ارتداء قطعة تحتية، وأضافت أزرار الأكمام البارزة لمسة من الفخامة.

بينما اعتمدت تسريحة شعر منسدلة بخصلات ويفي ناعمة ومكياجاً برونزياً ركز على إبراز ملامح الوجه.

وفقا لموقع "Leathercult"، يحمل اللون الأسود في هذه الإطلالة دلالات عميقة منها

القوة والسلطة، ويرمز إلى الثقة العالية بالنفس والسيطرة، وهو الخيار الأول للمرأة التي ترغب في إرسال رسالة "تمكين" واحترافية.

ويُعتبر "سيد الألوان" الذي لا يغيب عن ساحة الموضة، حيث يمنح مرتديته هالة من الغموض والجاذبية التي تتجاوز الصيحات العابرة.