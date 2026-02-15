إعلان

بإطلالة جريئة.. نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار بلوك مختلف

كتب : نرمين ضيف الله

09:30 م 15/02/2026
    ستايل جريء يضع نادين نسيب نجيم في صدارة الترند
    ستايل جريء يضع نادين نسيب نجيم في صدارة الترند
    لوك غير تقليدي يبرز جاذبية نادين نسيب نجيم

أطلت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم، حيث اختارت الظهور باللون الأسود، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ارتدت نادين بليزر أسود كلاسيكي بقصة رسمية، تميز بفتحة صدر واسعة وجريئة وبدون ارتداء قطعة تحتية، وأضافت أزرار الأكمام البارزة لمسة من الفخامة.

بينما اعتمدت تسريحة شعر منسدلة بخصلات ويفي ناعمة ومكياجاً برونزياً ركز على إبراز ملامح الوجه.

وفقا لموقع "Leathercult"، يحمل اللون الأسود في هذه الإطلالة دلالات عميقة منها

القوة والسلطة، ويرمز إلى الثقة العالية بالنفس والسيطرة، وهو الخيار الأول للمرأة التي ترغب في إرسال رسالة "تمكين" واحترافية.

ويُعتبر "سيد الألوان" الذي لا يغيب عن ساحة الموضة، حيث يمنح مرتديته هالة من الغموض والجاذبية التي تتجاوز الصيحات العابرة.

نادين نسيب نجيم لوك غير تقليدي موضة

