صور ولا أروع.. كيف بدت إطلالة لميس الحديدي في حفل خطبة ابنها؟

خطفت بعض نجمات الفن هذا الأسبوع الأنظار بإطلالتهن الجريئة عبر حسابهم الرسمي بموقع "إنستجرام".

وتنوعت الإطلالات بين الفساتين المكشوفة والإطلالات الكاجوال الجريئة.

في هذا التقرير، نرصد لكم أبرز الإطلالات التي خطفت الأنظار هذا الأسبوع، وفقا لمصممة الأزياء زينب الشوربجي في تصريح لـ "مصراوي".

جومانا مراد

تألقت الفنانة جومانا مراد بفستان قصير باللون الأسود مصنوع من قماش الساتان والشيفون من الأعلى، ونسقت مع إطلالتها جاكيت فرو طويل باللون الرصاصي

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت جومانا مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر الناري وركزت على رسمة عينيها وآي شادو باللون الأسود.

مي سليم

أطلت الفنانة مي سليم بكروب توب باللون البرجندي ونسقت معه بنطلون بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بألوان النيود، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

نادين نسيب نجيم

ظهرت الفنانة نادين نسيب نجيم بفستان باللون الأسود بصيحة الظهر المكشوف، واعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

هدى الأتربي

ارتدت الفنانة هدى الأتربي كروب توب باللون الأسود ونسقت معه بنطلون وجاكيت بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ناعما ووضعت أحمر شفاه باللون الوردي، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

بشرى

ظهرت الفنانة بشرى بفستان قصير فوق الركبة باللون الأخضر، ويتميز بقصة ضيقة من الأعلى، ما أبرز شكل الجسم وساعدها على إبراز قوامها وأضاف لمسة أنثوية أنيقة على إطلالتها.

واعتمدت بشرى مكياجا قويا ترابيا مع التركيز على رسمة العيون من تنفيذ خبيرة التجميل مارينا مدحت، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين بواسطة المصفف عادل الطيب.

