كتبت- أسماء مرسي:

فازت باثاما جيتسوات بلقب ملكة جمال تايلاند لعام 2026، لتصبح واحدة من أبرز أيقونات الموضة والجمال، بفضل أسلوبها الذي يجمع بين الجرأة والأناقة معا.

كيف تتميز إطلالات باثاما جيتسوات؟



تعتمد باثاما أسلوبا جذابا ومتجددا في اختياراتها، حيث تمزج بين الفساتين الطويلة والقصيرة ذات القصّات الجريئة، إضافة إلى الإطلالات الكاجوال العصرية.

ماذا ارتدت في حفل التتويج؟



في أحدث ظهور لها خلال حفل التتويج، خطفت الأنظار بفستان ذهبي طويل، تميز بتصميم شفاف عند منطقة البطن وتطريزات لامعة، مع قصة "كب"، وأكملت إطلالتها بمكياج ناعم بدرجات النيود، وتسريحة شعر منسدلة على الجانبين، فضلا عن مجوهرات أنيقة من قلادة وأقراط طويلة.

ما أبرز إطلالاتها الجريئة على إنستجرام؟

فستان أحمر.. كيف ظهرت بإطلالة نارية؟



تألقت بفستان أحمر جريء بصيحة "الهاف ستومك" وقصة الكم الواحد، جاء بتصميم ضيق يبرز القوام، مع مكياج ناعم بدرجات النيود وتسريحة شعر منسدلة على الجانبين.

فستان أبيض.. كيف جمعت بين الجرأة والرقي؟



اختارت فستانا أبيض طويلا بأكمام واسعة وفتحة ساق جريئة، ونسقت معه تسريحة شعر مرفوعة ومكياجا ناعما، مع إكسسوارات بسيطة أبرزها الأقراط.

الفستان الفضي.. لماذا كان الأكثرط جرأة؟



ظهرت بفستان فضي لامع بقصة كب" وتصميم شفاف، واعتمدت مكياجا قويا يبرز العيون، مع تسريحة شعر ويفي أضفت مزيدًا من الجاذبية على الإطلالة.

جامبسوت شفاف.. كيف نسقت إطلالتها اللافتة؟



اختارت جامبسوت شفافا باللون البيج من خامة الدانتيل، بقصة "الكب"، مع تسريحة شعر منسدلة بانسيابية، وأكملت اللوك بإكسسوارات بسيطة من حلق وخاتم.

فستان أوف وايت قصير.. ما سر جرأته؟



تألقت بفستان قصير فوق الركبة باللون الأوف وايت بصيحة "الكرانيش"، ونسقت معه مكياجا بدرجات النيود وتسريحة شعر منسدلة، مع حذاء أسود أنيق.

الفستان الأسود.. كيف أبرزت أنوثتها؟



ظهرت بفستان أسود طويل بقصة "الكب" وتصميم ضيق وشفاف عند منطقة البطن، ما أضفى جرأة على الإطلالة، مع مكياج وردي وتسريحة شعر منسدلة على الكتفين.

البدلة البيضاء.. هل يمكن أن تكون جريئة؟



اختارت بدلة بيضاء نسقتها مع توب جريء بصيحة "الهاف ستومك"، وبنطلون بنفس اللون، مع حذاء أسود، وتسريحة شعر ويفي منسدلة، وإكسسوارات بسيطة مع نظارة شمسية.

