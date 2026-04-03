تأهل الفريق الكروي بنادي بيراميدز إلى نهائي كأس مصر لموسم 2025-2026 بعد فوزه الكبير على نظيره إنبي بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على استاد بتروسبورت ضمن نصف النهائي.



أهداف بيراميدز وإنبي



افتتح بيراميدز التسجيل في الدقيقة 15 عن طريق زيكو، ثم أضاف ناصر ماهر الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 35، قبل أن يسجل الهدف الثالث والثاني له في الدقيقة 53.



وفي الدقيقة 61، أكمل السماوي الرباعية بعد عرضية اصطدمت بمدافع إنبي لتصل إلى زلاكة الذي سدد الكرة على الطائر داخل الشباك.

موعد نهائي كأس مصر

ومن المقرر أن يواجه السماوي في النهائي نظيره زد الذي تأهل بعد تخطيه طلائع الجيش بنتيجة 3-1، لتكون المباراة النهائية المرتقبة على استاد القاهرة الدولي يوم الأحد 10 مايو 2026، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.



نهائي جديد يجمع بيراميدز وزد



ويعتبر هذا النهائي إعادة لمواجهة جمعتهما سابقاً في نسخة 2023-2024، حين توج بيراميدز باللقب لأول مرة في تاريخه بعد فوزه على زد 1-0.



ويعد هذا التأهل الخامس لـ بيراميدز إلى نهائي كأس مصر والثالث على التوالي.

إقرأ أيضاً:

نجل عبدالله السعيد يظهر مع فريق 2007 بالزمالك





الأهلي يصطدم بالزمالك في الدوري المصري للسيدات



