بعد رباعية إنبي.. موعد نهائي كأس مصر بين بيراميدز وزد إف سي

كتب : نهي خورشيد

07:33 م 03/04/2026 تعديل في 08:25 م

بيراميدز وزد

تأهل الفريق الكروي بنادي بيراميدز إلى نهائي كأس مصر لموسم 2025-2026 بعد فوزه الكبير على نظيره إنبي بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على استاد بتروسبورت ضمن نصف النهائي.


افتتح بيراميدز التسجيل في الدقيقة 15 عن طريق زيكو، ثم أضاف ناصر ماهر الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 35، قبل أن يسجل الهدف الثالث والثاني له في الدقيقة 53.


وفي الدقيقة 61، أكمل السماوي الرباعية بعد عرضية اصطدمت بمدافع إنبي لتصل إلى زلاكة الذي سدد الكرة على الطائر داخل الشباك.

ومن المقرر أن يواجه السماوي في النهائي نظيره زد الذي تأهل بعد تخطيه طلائع الجيش بنتيجة 3-1، لتكون المباراة النهائية المرتقبة على استاد القاهرة الدولي يوم الأحد 10 مايو 2026، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويعتبر هذا النهائي إعادة لمواجهة جمعتهما سابقاً في نسخة 2023-2024، حين توج بيراميدز باللقب لأول مرة في تاريخه بعد فوزه على زد 1-0.


ويعد هذا التأهل الخامس لـ بيراميدز إلى نهائي كأس مصر والثالث على التوالي.

إقرأ أيضاً:
نجل عبدالله السعيد يظهر مع فريق 2007 بالزمالك

الأهلي يصطدم بالزمالك في الدوري المصري للسيدات

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



ارتفاع أسعار سيارات مازدا الجديدة في مصر حتى 100 ألف جنيه.. التفاصيل
هل هرب شيكو بانزا من الزمالك ورفض العودة؟.. التفاصيل كاملة
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق..
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك ببداية تعاملات الاثنين
حرب إيران.. طهران تربط فتح مضيق هرمز بالحصول على تعويضات
مسئول سابق بالبنتاجون يكشف "أخطر أمر" بعد إسقاط إيران الطائرة الأمريكية
بعد إثارته الجدل.. مدحت يوسف يوضح حقيقة تصريحه حول "موت حقل ظهر"
تنبيه عاجل من محافظة القاهرة.. مهلة أخيرة لحاملي نموذج 3 في التصالح على مخالفات البناء: تحرك فورًا
كيف خدعت المخابرات الأمريكية العيون الإيرانية للوصول للطيار المفقود؟
العمل عن بُعد يبدأ اليوم الأحد.. إليك التفاصيل والفئات المستثناة