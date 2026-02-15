أطلت الفنانة عبير صبري بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وارتدت عبير توب أبيض بحمالات رفيعة، يتميز بتصميم "Peplum" وقصة صدر على شكل حرف V مع أزرار ذهبية بارزة وإطار أسود يزين منطقة الصدر والمنتصف.

ونسقت أسفله شورت من الجلد باللون الأسود، وجوارب سوداء وحذاء برقبة عالية باللون الأسود.

وحملت حقيبة يد صغيرة بلمسة معدنية.

واختارت مكياجا بدرجات النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسلة على كتفيها بشكل انسيابي.

وفق موقع "PerpusNas" فإن اللون الأبيض له عدة دلالات يرتبط بالنور والخير والبراءة، ويُعتبر لون "الكمال" الذي يمنح شعوراً بالأمان والنظافة.

وبداية جديدة يُنظر للأبيض غالباً كدلالة إيجابية تمثل البدايات الناجحة، والأشخاص الذين يفضلون هذا اللون يُعرفون بحبهم للنظام والترتيب، ويتمتعون بذوق رفيع وأناقة كلاسيكية.