إعلان

"ٍسحر اللون الأبيض".. عبير صبري بإطلالة جريئة

كتب : مصراوي

05:46 م 15/02/2026 تعديل في 05:46 م
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    عبير صبري
  • عرض 6 صورة
    عبير صبري
  • عرض 6 صورة
    عبير صبري تخطف الأنظار
  • عرض 6 صورة
    الأبيض الأنيق
  • عرض 6 صورة
    الأبيض الأنيق

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أطلت الفنانة عبير صبري بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وارتدت عبير توب أبيض بحمالات رفيعة، يتميز بتصميم "Peplum" وقصة صدر على شكل حرف V مع أزرار ذهبية بارزة وإطار أسود يزين منطقة الصدر والمنتصف.

ونسقت أسفله شورت من الجلد باللون الأسود، وجوارب سوداء وحذاء برقبة عالية باللون الأسود.

وحملت حقيبة يد صغيرة بلمسة معدنية.

واختارت مكياجا بدرجات النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسلة على كتفيها بشكل انسيابي.

وفق موقع "PerpusNas" فإن اللون الأبيض له عدة دلالات يرتبط بالنور والخير والبراءة، ويُعتبر لون "الكمال" الذي يمنح شعوراً بالأمان والنظافة.

وبداية جديدة يُنظر للأبيض غالباً كدلالة إيجابية تمثل البدايات الناجحة، والأشخاص الذين يفضلون هذا اللون يُعرفون بحبهم للنظام والترتيب، ويتمتعون بذوق رفيع وأناقة كلاسيكية.

عبير صبري موضة اللون الأبيض

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

احم أموالك.. عادات خاطئة عند شراء الذهب من قيمة المشغولات
علاقات

احم أموالك.. عادات خاطئة عند شراء الذهب من قيمة المشغولات
إصابة هندي سقط من أعلى حصان بالهرم
حوادث وقضايا

إصابة هندي سقط من أعلى حصان بالهرم
لحظة بلحظة.. الأهلي 0 ضد 0 الجيش الملكي.. محاولات حمراء لتسجيل الهدف الأول
رياضة محلية

لحظة بلحظة.. الأهلي 0 ضد 0 الجيش الملكي.. محاولات حمراء لتسجيل الهدف الأول
محافظة القليوبية تكشف أسباب رائحة مدينة العبور الكريهة
أخبار مصر

محافظة القليوبية تكشف أسباب رائحة مدينة العبور الكريهة
لماذا تزداد الكحة ليلا أثناء العواصف الترابية؟.. اعرف السبب
نصائح طبية

لماذا تزداد الكحة ليلا أثناء العواصف الترابية؟.. اعرف السبب

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مستند.. ننشر نص تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
بتوجيه رئاسي.. مدبولي: زيادة غير اعتيادية في المرتبات والأجور
رئيس الوزراء: تبكير صرف مرتبات فبراير ومارس قبل رمضان والعيد
بث مباشر.. رئيس الوزراء يعلن تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة
زيادة الرواتب والمعاشات وصرف مبكر.. أبرز ملامح الحزمة الاجتماعية
وفاة الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق