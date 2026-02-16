مكياج ترابي وتسريحة بسيطة.. إيمي سمير غانم بإطلالة أنيقة

تابعنا على

أطلت الفنانة إيمي سمير غانم بإطلالة أنيقة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

ظهرت إيمي بفستان قصير باللون الأسود بأكمام طويلة ونسقت معه بنطلون بنفس اللون، تنسيق الإطلالة بواسطة الإستايلست عبير الأنصاري.

واعتمدت إيمي مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود، بواسطة خبيرة التجميل نهال خليل وصالون الصغير.

وتركت إيمي شعرها الويفي منسدلا على كتفيها بطريقة انسيابية، بواسطة مصفف الشعر أحمد منير.

ونسقت إيمي مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.

