إعلان

مكياج ترابي وتسريحة بسيطة.. إيمي سمير غانم بإطلالة أنيقة

كتب : شيماء مرسي

11:10 ص 16/02/2026

إيمي سمير غانم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أطلت الفنانة إيمي سمير غانم بإطلالة أنيقة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

ظهرت إيمي بفستان قصير باللون الأسود بأكمام طويلة ونسقت معه بنطلون بنفس اللون، تنسيق الإطلالة بواسطة الإستايلست عبير الأنصاري.

واعتمدت إيمي مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود، بواسطة خبيرة التجميل نهال خليل وصالون الصغير.

وتركت إيمي شعرها الويفي منسدلا على كتفيها بطريقة انسيابية، بواسطة مصفف الشعر أحمد منير.

ونسقت إيمي مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.

اقرأ أيضا:

"سحر اللون الأزرق".. هدى الإتربي بلوك ملفت

بإطلالة جريئة.. نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار بلوك مختلف

بإطلالة غير تقليدية- مايا دياب تتألق باللون الأسود اللامع

بلوك مختلف.. كيف نسقت بوسي إطلالتها؟

"ٍسحر اللون الأبيض".. عبير صبري بإطلالة جريئة

إيمي سمير غانم طلالة إيمي سمير غانم حدث ظهور لـ إيمي سمير غانم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 16-2: صعوبات لهذا البرج.. ونجاح لهؤلاء
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 16-2: صعوبات لهذا البرج.. ونجاح لهؤلاء
"تعليم القاهرة" تطلق البث التجريبي لمنظومة الشكاوى والمقترحات إلكترونيًا
مدارس

"تعليم القاهرة" تطلق البث التجريبي لمنظومة الشكاوى والمقترحات إلكترونيًا
"عاوزينهم يرموا ورد بمناسبة الفلانتين؟".. ميدو يدافع عن جماهير الأهلي برسالة
رياضة محلية

"عاوزينهم يرموا ورد بمناسبة الفلانتين؟".. ميدو يدافع عن جماهير الأهلي برسالة
كيف يؤثر صيام رمضان على جسمك؟
رمضان ستايل

كيف يؤثر صيام رمضان على جسمك؟
تبدأ بألف جندي في أبريل.. إندونيسيا تكشف خطة نشر قواتها بغزة
شئون عربية و دولية

تبدأ بألف جندي في أبريل.. إندونيسيا تكشف خطة نشر قواتها بغزة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

غلق الكافيهات 2 صباحًا.. مواعيد المحال التجارية خلال رمضان وعيد الفطر