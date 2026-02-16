إعلان

مريم حسن تتألق بإطلالة راقية في أحدث ظهور لها

كتب : شيماء مرسي

10:47 ص 16/02/2026
    أحدث ظهور لـ مريم حسن
    مريم حسن
ظهرت الفنانة مريم حسن بإطلالة جذابة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

ارتدت مريم بلوفر باللون البرجندي ونسقت مع إطلالتها جيب باللونين الأبيض والأسود.

وفقا لـ "فوج"، ارتداء بلوفر باللون البرجندي يعد اختيارا مميزا في مختلف المناسبات والإطلالات النهارية، حيث إنه يمنح المرأة مظهرا راقيا وأيضا يسهل تنسيقه مع أي لون آخر.

واعتمدت مريم مكياجا قويا، حيث ركزت على رسمة عينيها ووضعت أى شادو باللون الفضي وأحمر شفاه بألوان النيود.

واختارت مريم أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها.

وزينت إطلالتها بإكسسوارات مكونة من خاتم وحلق.

ونسقت مريم مع إطلالتها حذاء بكعب عالي باللون الأسود.

مريم حسن

