إعلان

بصيحة الكم الواحد.. جومانا مراد تخطف الأنظار بفستان أسود

كتب : شيماء مرسي

12:01 م 16/02/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    إطلالة جومانا مراد
  • عرض 4 صورة
    تألقت الفنانة جومانا مراد بإطلالة ساحرة
  • عرض 4 صورة
    بصيحة الكم الواحد.. جومانا مراد تخطف الأنظار بفستان أسود

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تألقت الفنانة جومانا مراد بإطلالة ساحرة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

ظهرت جومانا بفستان طويل باللون الأسود بصيحة الكم الواحد، يتميز بأنه شفاف عند منطقة الصدر.

وبحسب "stylejunkiie"، ارتداء فستان بصيحة الكم الواحد يمنح الإطلالة مظهرا غير تقليدي ومميزا، ويبرز جمال الكتفين بطريقة جذابة دون مبالغة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت جومانا مكياجا قويا، حيث ركزت على رسمة عينيها ووضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واعتمدت جومانا تسريحة الشعر ذيل الحصان بطريقة تتماشى مع إطلالتها الأنيقة.

وزينت إطلالتها بإكسسوارات مكونة من حلق وخاتم.

اقرأ أيضا:

"سحر اللون الأزرق".. هدى الإتربي بلوك ملفت

بإطلالة جريئة.. نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار بلوك مختلف

بإطلالة غير تقليدية- مايا دياب تتألق باللون الأسود اللامع

بلوك مختلف.. كيف نسقت بوسي إطلالتها؟

"ٍسحر اللون الأبيض".. عبير صبري بإطلالة جريئة

جومانا مراد طلالة جومانا مراد حدث ظهور لـ جومانا مراد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ما حكم صيام يوم الشك وهل يجوز بنية كفارة اليمين؟.. المفتي يجيب
جنة الصائم

ما حكم صيام يوم الشك وهل يجوز بنية كفارة اليمين؟.. المفتي يجيب
"عيب اللي عملتوه".. نجم الأهلي السابق يفتح النار على الجيش الملكي
رياضة محلية

"عيب اللي عملتوه".. نجم الأهلي السابق يفتح النار على الجيش الملكي
تنمية موارد المحافظات.. توجيهات رئاسية مشددة للمحافظين الجدد ونوابهم
أخبار مصر

تنمية موارد المحافظات.. توجيهات رئاسية مشددة للمحافظين الجدد ونوابهم

تجهيزات سرية.. مصلحة السجون الإسرائيلية تستعد لإعدام الأسرى الفلسطينيين
شئون عربية و دولية

تجهيزات سرية.. مصلحة السجون الإسرائيلية تستعد لإعدام الأسرى الفلسطينيين
مجلس النواب يوافق على تعديل قانون الخدمة العسكرية نهائيًا
أخبار مصر

مجلس النواب يوافق على تعديل قانون الخدمة العسكرية نهائيًا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بالأسماء.. تفاصيل حركة المحافظين الجديدة
"الدستورية العليا" تقضي بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء بشأن جداول المخدرات
غلق الكافيهات 2 صباحًا.. مواعيد المحال التجارية خلال رمضان وعيد الفطر