بصيحة الكم الواحد.. جومانا مراد تخطف الأنظار بفستان أسود

تألقت الفنانة جومانا مراد بإطلالة ساحرة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

ظهرت جومانا بفستان طويل باللون الأسود بصيحة الكم الواحد، يتميز بأنه شفاف عند منطقة الصدر.

وبحسب "stylejunkiie"، ارتداء فستان بصيحة الكم الواحد يمنح الإطلالة مظهرا غير تقليدي ومميزا، ويبرز جمال الكتفين بطريقة جذابة دون مبالغة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت جومانا مكياجا قويا، حيث ركزت على رسمة عينيها ووضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واعتمدت جومانا تسريحة الشعر ذيل الحصان بطريقة تتماشى مع إطلالتها الأنيقة.

وزينت إطلالتها بإكسسوارات مكونة من حلق وخاتم.

