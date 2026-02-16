وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، على توصية لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، باستدعاء الممثل القانوني لقناة «هي» لجلسة استماع، بسبب مخالفتها للتخصصات الواردة بالترخيص الصادر للقناة.

يأتي ذلك بناءً على ما رصدته الإدارة العامة للرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في إطار متابعتها لأداء الوسائل الإعلامية ومدى التزامها بشروط الترخيص.