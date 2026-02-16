"الأعلى للإعلام" يستدعي الممثل القانوني لقناة "هي" لمخالفة شروط الترخيص
كتب : أحمد العش
01:39 م 16/02/2026
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، على توصية لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، باستدعاء الممثل القانوني لقناة «هي» لجلسة استماع، بسبب مخالفتها للتخصصات الواردة بالترخيص الصادر للقناة.
يأتي ذلك بناءً على ما رصدته الإدارة العامة للرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في إطار متابعتها لأداء الوسائل الإعلامية ومدى التزامها بشروط الترخيص.