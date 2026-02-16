إعلان

"الأعلى للإعلام" يستدعي الممثل القانوني لقناة "هي" لمخالفة شروط الترخيص

كتب : أحمد العش

01:39 م 16/02/2026

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، على توصية لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، باستدعاء الممثل القانوني لقناة «هي» لجلسة استماع، بسبب مخالفتها للتخصصات الواردة بالترخيص الصادر للقناة.

يأتي ذلك بناءً على ما رصدته الإدارة العامة للرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في إطار متابعتها لأداء الوسائل الإعلامية ومدى التزامها بشروط الترخيص.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خالد عبدالعزيز قناة هي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الإفتاء: التهنئة بـ" رمضان كريم أو تقبل الله أو كل عام أنتم بخير" أمر مشروع
جنة الصائم

الإفتاء: التهنئة بـ" رمضان كريم أو تقبل الله أو كل عام أنتم بخير" أمر مشروع
حركة المحافظين الجديدة.. تجديد الثقة في محافظ الشرقية ونائبيه
أخبار المحافظات

حركة المحافظين الجديدة.. تجديد الثقة في محافظ الشرقية ونائبيه
بالأسماء| حركة المحافظين الجديدة.. "النجار" يغادر الجيزة و"صابر" مستمر
مصراوى TV

بالأسماء| حركة المحافظين الجديدة.. "النجار" يغادر الجيزة و"صابر" مستمر
وزير الأوقاف يعلن تفاصيل احتفالية ختام برنامج "دولة التلاوة"
أخبار وتقارير

وزير الأوقاف يعلن تفاصيل احتفالية ختام برنامج "دولة التلاوة"
خلفية رقابية وخبرة عسكرية.. اللواء عمرو غريب محافظًا جديدًا للمنوفية
أخبار المحافظات

خلفية رقابية وخبرة عسكرية.. اللواء عمرو غريب محافظًا جديدًا للمنوفية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بالأسماء.. تفاصيل حركة المحافظين الجديدة
"الدستورية العليا" تقضي بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء بشأن جداول المخدرات
غلق الكافيهات 2 صباحًا.. مواعيد المحال التجارية خلال رمضان وعيد الفطر