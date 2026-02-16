حركة المحافظين الجديدة.. من هو أيمن عطية محافظ الإسكندرية الجديد؟

أدى المهندس أيمن محمد إبراهيم عطية، محافظ القليوبية السابق، اليوم الاثنين، اليمين الدستورية محافظًا للإسكندرية، خلفًا للفريق أحمد خالد، ضمن حركة المحافظين الجديدة، بعد تجربة إدارية ناجحة في إدارة محافظة القليوبية منذ 3 يوليو 2024، حيث ركّز على تطوير البنية التحتية وتعزيز الخدمات العامة والإشراف على مشروعات التنمية المحلية الاستراتيجية.

ولد عطية في 8 يناير 1975، وحصل على بكالوريوس الهندسة المعمارية من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية بتقدير جيد، وحاز مشروع تخرجه على المركز الأول ضمن دفعته في يونيو 1997.

يمتلك أكثر من 27 عامًا من الخبرة في هندسة التشييد وإدارة المشروعات الكبرى، خاصة مشروعات السدود والموانئ والأعمال البحرية ومحطات توليد الطاقة، محليًا ودوليًا.

شغل مناصب قيادية في شركة المقاولون العرب، بما في ذلك عضو مجلس إدارة الشركة والشركات التابعة لها، ورئيس قطاع الإسكندرية، حيث تجاوز حجم الأعمال خلال 4 سنوات نحو 8 مليارات جنيه.

وأشرف "عطية" على مشاريع محورية مثل سد جوليوس نيريري بتنزانيا، ومحطة تحلية مياه البحر بمحافظة البصرة بالعراق، ومشروعات الكباري والأنفاق والحماية البحرية بالإسكندرية، إضافة إلى تطوير جامعة الإسكندرية وصوامع الغلال.

ويتمتع محافظ الإسكندرية الجديد بمهارات قيادية وتنفيذية عالية، تشمل التخطيط والتنظيم، والتحكم في التكاليف والجودة، وحل المشكلات، وإدارة فرق العمل بفعالية.

وعلى الصعيد الرياضي، كان عطية عضوًا في المنتخب القومي المصري للناشئين للجودو، وحصل على الميداليات الذهبية في البطولة العربية للناشئين وبطولة مصر الدولية، ما يعكس التزامه بالانضباط والتميز منذ صغره.