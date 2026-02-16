ناهد السباعي بإطلالة كاجوال أنيقة.. سر اللوك

مريم حسن تتألق بإطلالة راقية في أحدث ظهور لها

ظهرت الفنانة ناهد السباعي بإطلالة كاجوال أنيقة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

ارتدت ناهد جاكيت مصنوع من الصوف باللون المينت جرين ونسقت معه توب باللون الأبيض وبنطلون جينز باللون الأزرق الفاتح.

وفقا لـ "lemon8"، اللون المينت جرين يضفي على الإطلالة مظهرا حيويا ورقيقا وأنيقا دون مبالغة، ما يجعله مناسبا للإطلالات اليومية.

واعتمدت ناهد مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون البني.

واختارت ناهد ان تترك شعرها الويفي منسدلا على كتفيها بأسلوب يتماشى مع إطلالتها الكاجوال.

وزينت إطلالتها بإكسسوارات مكونة من مجموعة خواتم وسلسلة.

ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض.

