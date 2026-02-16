نادية الجندي بإطلالة كاجوال.. لماذا اختارت هذا اللون؟

بإطلالة غير تقليدية- مايا دياب تتألق باللون الأسود اللامع

ظهرت الفنانة نادية الجندي بلوك شبابي، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

ارتدت نادية سوت باللن الأزرق مكونة من قطعتين جاكيت وبنطلون وأسفله تي شيرت باللون الأبيض.

وفقا لـ "tailoritalianwear"، السوت الأزرق يناسب العمل والاجتماعات الرسمية والمناسبات المسائية، كما أنه يناسب أيضا البشرة الفاتحة والداكنة.

واعتمدت نادية مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت نادية أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تتماشى مع إطلالتها الكاجوال.

ونسقت نادية مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض.

