إعلان

نادية الجندي بإطلالة كاجوال.. لماذا اختارت هذا اللون؟

كتب : شيماء مرسي

11:15 ص 16/02/2026
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    إطلالة نادية الجندي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ظهرت الفنانة نادية الجندي بلوك شبابي، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

ارتدت نادية سوت باللن الأزرق مكونة من قطعتين جاكيت وبنطلون وأسفله تي شيرت باللون الأبيض.

وفقا لـ "tailoritalianwear"، السوت الأزرق يناسب العمل والاجتماعات الرسمية والمناسبات المسائية، كما أنه يناسب أيضا البشرة الفاتحة والداكنة.

واعتمدت نادية مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت نادية أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تتماشى مع إطلالتها الكاجوال.

ونسقت نادية مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض.

اقرأ أيضا:

"سحر اللون الأزرق".. هدى الإتربي بلوك ملفت

بإطلالة جريئة.. نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار بلوك مختلف

بإطلالة غير تقليدية- مايا دياب تتألق باللون الأسود اللامع

بلوك مختلف.. كيف نسقت بوسي إطلالتها؟

"ٍسحر اللون الأبيض".. عبير صبري بإطلالة جريئة

نادية الجندي طلالة نادية الجندي حدث ظهور لـ نادية الجندي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تبدأ بألف جندي في أبريل.. إندونيسيا تكشف خطة نشر قواتها بغزة
شئون عربية و دولية

تبدأ بألف جندي في أبريل.. إندونيسيا تكشف خطة نشر قواتها بغزة
ما حكم صيام يوم الشك وهل يجوز بنية كفارة اليمين؟.. المفتي يجيب
جنة الصائم

ما حكم صيام يوم الشك وهل يجوز بنية كفارة اليمين؟.. المفتي يجيب
اعتراف قبل الموت كشف المتهم.. إحالة قاتل زوجته حرقا بالإسكندرية للجنايات
أخبار المحافظات

اعتراف قبل الموت كشف المتهم.. إحالة قاتل زوجته حرقا بالإسكندرية للجنايات

"تعليم القاهرة" تطلق البث التجريبي لمنظومة الشكاوى والمقترحات إلكترونيًا
مدارس

"تعليم القاهرة" تطلق البث التجريبي لمنظومة الشكاوى والمقترحات إلكترونيًا
"الدستورية العليا" تقضي بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء بشأن جداول
حوادث وقضايا

"الدستورية العليا" تقضي بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء بشأن جداول

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

غلق الكافيهات 2 صباحًا.. مواعيد المحال التجارية خلال رمضان وعيد الفطر