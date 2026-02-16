حركة المحافظين الجدد 2026.. مصطفى الببلاوي محافظًا لقنا

أدى الدكتور مصطفى سليم أمين عبد الظاهر الببلاوي، اليوم الإثنين، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي لتولي منصب محافظ قنا، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، ضمن حركة المحافظين الجديدة.

جاء تعيين الببلاوي خلفًا للدكتور خالد عبد الحليم، الذي غادر منصبه مؤخرًا، في إطار حركة تغييرات تهدف إلى ضخ دماء جديدة في مواقع الإدارة المحلية وتعزيز كفاءة الأداء التنفيذي بالمحافظات.

وأوضح مصدر مطلع أن قرار الحركة شمل أيضًا تصعيد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، ليكون ضمن القيادات التنفيذية الجديدة، في إطار إعادة ترتيب الملفات التنفيذية خلال المرحلة المقبلة.

ويستهدف محافظ قنا الجديد خلال فترة توليه المنصب تعزيز الأداء التنفيذي بالمحافظة، والإشراف على المشروعات التنموية والخدمية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.