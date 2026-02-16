إعلان

إيران: لا صحة للشائعات المتداولة.. ومعركتنا لرفع العقوبات مستمرة

كتب : مصراوي

01:38 م 16/02/2026

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- مصطفى الشاعر:

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن رفع العقوبات يمثل "ركيزة أساسية" لمصالح طهران القومية، نافيا جملة وتفصيلا الشائعات التي تروج لتفاصيل المفاوضات مع الولايات المتحدة.

وبحسب وكالة "إرنا" الإيرانية، أوضح بقائي، اليوم الإثنين، أن الملفات التقنية الكبرى، بما في ذلك مستويات تخصيب اليورانيوم وحجم أجهزة الطرد المركزي، "لا تزال قيد البحث ولم يتم حسم تفاصيلها بعد".

ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية الأنباء المتداولة على منصة "إكس" ووسائل الإعلام بأنها مجرد "تكهنات لا أساس لها من الصحة".

وأوضح بقائي بلهجة حاسمة: "لن نتطرق إلى التفاصيل عبر الإعلام، فمكانها الحقيقي هو قاعة المفاوضات"، نافيا وجود أي أساس واقعي لكل ما يتم الترويج له من سيناريوهات.

واستند إسماعيل بقائي إلى مرجعيات القانون الدولي لتثبيت حقوق بلاده، مؤكدا أن إطار المواقف الإيرانية واضح ومستند إلى الالتزام بـ "معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية". وشدد على أن طهران تمارس حقوقها المشروعة وفقا لـ "المادة الرابعة" من المعاهدة، والتي تكفل الاستخدام السلمي للطاقة النووية، معتبرا أن عمليات التخصيب جزء أصيل وغير قابل للتجزئة من هذا الحق القانوني.

وتزامنت تصريحات بقائي مع حراك دبلوماسي رفيع المستوى في جنيف، حيث عقد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، اجتماعا مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

من جهة أخرى، حذّر رئيس هيئة الأركان الإيرانية عبد الرحيم موسوي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من أن الحرب مع طهران ستكون "عبرة له"، مؤكدا أن القوة الإيرانية قادرة على إنهاء نهج الاستعراضات العدائية الأمريكية حول العالم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الولايات المتحدة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تنمية موارد المحافظات.. توجيهات رئاسية مشددة للمحافظين الجدد ونوابهم
أخبار مصر

تنمية موارد المحافظات.. توجيهات رئاسية مشددة للمحافظين الجدد ونوابهم

إيران تطلق مناورات "‌التحكم ‌الذكي" في مضيق هرمز
شئون عربية و دولية

إيران تطلق مناورات "‌التحكم ‌الذكي" في مضيق هرمز
حركة المحافظين الجديدة.. تجديد الثقة في محافظ الشرقية ونائبيه
أخبار المحافظات

حركة المحافظين الجديدة.. تجديد الثقة في محافظ الشرقية ونائبيه
خلفية رقابية وخبرة عسكرية.. اللواء عمرو غريب محافظًا جديدًا للمنوفية
أخبار المحافظات

خلفية رقابية وخبرة عسكرية.. اللواء عمرو غريب محافظًا جديدًا للمنوفية
الإفتاء: التهنئة بـ" رمضان كريم أو تقبل الله أو كل عام أنتم بخير" أمر مشروع
جنة الصائم

الإفتاء: التهنئة بـ" رمضان كريم أو تقبل الله أو كل عام أنتم بخير" أمر مشروع

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بالأسماء.. تفاصيل حركة المحافظين الجديدة
"الدستورية العليا" تقضي بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء بشأن جداول المخدرات
غلق الكافيهات 2 صباحًا.. مواعيد المحال التجارية خلال رمضان وعيد الفطر