خلفية رقابية وخبرة عسكرية.. اللواء عمرو غريب محافظًا جديدًا للمنوفية

كتب : أحمد الباهي

01:47 م 16/02/2026

عمرو محمد السيد الغريب محافظ المنوفية

المنوفية - أحمد الباهي:

أدي اليوم عمرو محمد السيد الغريب، محافظاً للمنوفية، اليمين الدستورية أمام السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة.

ويأتي اللواء عمرو غريب بخلفية رقابية قوية، بعدما شغل منصب رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة الإسكندرية، أحد المناصب القيادية البارزة بالجهاز الرقابي الأهم في الدولة، ما أكسبه خبرة واسعة في متابعة الأداء العام وضبط منظومة العمل الإداري.

ويحمل المحافظ الجديد مؤهلًا عسكريًا من الكليات العسكرية المصرية، بالإضافة إلى دورات متقدمة في الإدارة الاستراتيجية ومكافحة الفساد، ما يتيح له الجمع بين الانضباط العسكري والرؤية الإدارية الحديثة. ويُعرف عن اللواء غريب أنه "ابن هيئة الرقابة الإدارية"، مدرسة تقوم على الكفاءة والانضباط، ما انعكس على سمعته القيادية وقدرته على إدارة الملفات الحساسة بمهنية عالية.

ويضع المحافظ الجديد هدفًا رئيسيًا يتمثل في تحقيق أقصى استفادة للمواطن من الموارد العامة، عبر ضبط الأداء الإداري، وتعظيم العوائد الاقتصادية، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق وفق معايير الكفاءة والجدوى، مع التركيز على الحوكمة الرشيدة، ومبادئ الشفافية، والاستدامة البيئية.

ويركز مشروعه في المنوفية على تحديث آليات الحكم المحلي، وإعادة هيكلة منظومة القيادات المحلية، بما يرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين ويحقق تغييرًا مؤسسيًا مستدامًا، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو جهاز إداري حديث قادر على دعم التنمية الشاملة بالمحافظة.

مصطفى مدبولي حركة المحافظين عمرو غريب إبراهيم أبو ليمون

