إيران تطلق مناورات "‌التحكم ‌الذكي" في مضيق هرمز

أفادت وكالة فارس الإيرانية بأن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري بدأت، صباح الإثنين، تنفيذ تدريبات عسكرية وصفتها بـ"المركّبة والمكثفة"، وتحمل اسم "التحكم الذكي في مضيق هرمز".

ونقلت الوكالة عن مصدر مطّلع أن هذه المناورات تُنفّذ في النطاق الجغرافي لمضيق هرمز، بإشراف ميداني مباشر من القيادة العامة للحرس الثوري بقيادة اللواء محمد باكبور، مشيرًا إلى أن الوحدات البحرية للحرس تشكّل المحور الأساسي لهذه التدريبات.

وبحسب المصدر ذاته، تهدف المناورات إلى اختبار مستوى الجاهزية القتالية للقوات المشاركة، ومحاكاة سيناريوهات التعامل مع تهديدات محتملة، إضافة إلى توظيف الخصائص الجيوسياسية لإيران في المنطقة ضمن إطار عملياتي محسوب.

وذكرت الوكالة أن التمارين تتضمن شقًا معلوماتيًا وعملياتيًا يركّز على سرعة الاستجابة والتعامل الحاسم مع أي مخططات تعتبرها طهران مهددة لأمنها البحري.

وتتزامن هذه التحركات العسكرية مع استعداد إيران لجولة جديدة من المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة، مقرّر عقدها الثلاثاء في جنيف. وكانت طهران وواشنطن قد استأنفتا هذا الشهر مسار التفاوض في محاولة لمعالجة الخلاف المستمر منذ سنوات بشأن البرنامج النووي الإيراني، وتفادي تصعيد عسكري محتمل.