إعلان

إيران تطلق مناورات "‌التحكم ‌الذكي" في مضيق هرمز

كتب : مصراوي

01:39 م 16/02/2026

سفن بحرية - ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أفادت وكالة فارس الإيرانية بأن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري بدأت، صباح الإثنين، تنفيذ تدريبات عسكرية وصفتها بـ"المركّبة والمكثفة"، وتحمل اسم "التحكم الذكي في مضيق هرمز".

ونقلت الوكالة عن مصدر مطّلع أن هذه المناورات تُنفّذ في النطاق الجغرافي لمضيق هرمز، بإشراف ميداني مباشر من القيادة العامة للحرس الثوري بقيادة اللواء محمد باكبور، مشيرًا إلى أن الوحدات البحرية للحرس تشكّل المحور الأساسي لهذه التدريبات.

وبحسب المصدر ذاته، تهدف المناورات إلى اختبار مستوى الجاهزية القتالية للقوات المشاركة، ومحاكاة سيناريوهات التعامل مع تهديدات محتملة، إضافة إلى توظيف الخصائص الجيوسياسية لإيران في المنطقة ضمن إطار عملياتي محسوب.

وذكرت الوكالة أن التمارين تتضمن شقًا معلوماتيًا وعملياتيًا يركّز على سرعة الاستجابة والتعامل الحاسم مع أي مخططات تعتبرها طهران مهددة لأمنها البحري.

وتتزامن هذه التحركات العسكرية مع استعداد إيران لجولة جديدة من المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة، مقرّر عقدها الثلاثاء في جنيف. وكانت طهران وواشنطن قد استأنفتا هذا الشهر مسار التفاوض في محاولة لمعالجة الخلاف المستمر منذ سنوات بشأن البرنامج النووي الإيراني، وتفادي تصعيد عسكري محتمل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران مضيق هرمز الحرس الثوري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تنمية موارد المحافظات.. توجيهات رئاسية مشددة للمحافظين الجدد ونوابهم
أخبار مصر

تنمية موارد المحافظات.. توجيهات رئاسية مشددة للمحافظين الجدد ونوابهم

ماذا يحدث في ميت عقبة؟.. بدء إخلاء ممر جامعة الدول بنادي الزمالك
رياضة محلية

ماذا يحدث في ميت عقبة؟.. بدء إخلاء ممر جامعة الدول بنادي الزمالك
مجلس النواب يوافق على تعديل قانون الخدمة العسكرية نهائيًا
أخبار مصر

مجلس النواب يوافق على تعديل قانون الخدمة العسكرية نهائيًا
تفاصيل مسلسل أحمد عز في رمضان 2026 (صور)
دراما و تليفزيون

تفاصيل مسلسل أحمد عز في رمضان 2026 (صور)
حركة المحافظين الجديدة.. من هو أيمن عطية محافظ الإسكندرية الجديد؟
أخبار المحافظات

حركة المحافظين الجديدة.. من هو أيمن عطية محافظ الإسكندرية الجديد؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بالأسماء.. تفاصيل حركة المحافظين الجديدة
"الدستورية العليا" تقضي بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء بشأن جداول المخدرات
غلق الكافيهات 2 صباحًا.. مواعيد المحال التجارية خلال رمضان وعيد الفطر