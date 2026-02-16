مباريات الأمس
أول قرار رسمي من كاف على أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي

كتب : محمد خيري

12:27 م 16/02/2026
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إحالة أحداث مباراة الأهلي المصري والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا إلى اللجنة التأديبية، للتحقيق في الوقائع التي شهدها اللقاء.

وكانت المباراة، التي أُقيمت مساء الأحد 15 فبراير 2026 في القاهرة ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات، قد انتهت بالتعادل السلبي، وتوقفت لعدة دقائق بعد قيام عدد من جماهير الأهلي بإلقاء زجاجات مياه تجاه بعض لاعبي الفريق المغربي.

واعترض نادي الجيش الملكي رسميًا على تصرفات بعض الجماهير، مطالبًا بفرض عقوبات صارمة.

وقال كاف في بيان رسمي، الإثنين: «يدين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشدة الأحداث غير المقبولة التي وقعت خلال مباراة دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي المصري والجيش الملكي المغربي في القاهرة يوم الأحد 15 فبراير 2026».

وأضاف في ختام بيانه: «أحال الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الأمر إلى اللجنة التأديبية للتحقيق فيه، ودعا إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المسؤولين عنه».

الأهلي الجيش الملكي مباراة الأهلي والجيش الملكي كاف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم

