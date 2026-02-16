إعلان

ملكة جمال العالم 2025 بإطلالة جذابة.. تفاصيل اللوك

كتب : شيماء مرسي

11:00 ص 16/02/2026

أوبال سوشاتا

تألقت ملكة جمال العام 2025 أوبال سوشاتا، بإطلالة غير تقليدية، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت أوبال بفستان طويل باللون الأحمر مزينا بالورود باللون البيج ونسقت مع إطلالتها حذاء بنفس اللون، من تصميم "criscrisii".

واعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون النيود، بواسطة خبيرة التجميل "gusmakeup".

واختارت أن تترك شعرها مرفوعا لأعلى بطريقة انسيابية، بواسطة مصفف الشعر "Nine'z Nittitus".".

وزُينت إطلالتها بإرتداء إكسسوارات مكونة من حلق، وخاتم وأسورة، من تصميم "jewellistath".

أوبال سوشاتا ملكة جمال العالم 2025 إطلالة أوبال سوشاتا

