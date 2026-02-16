ماذا يحدث في ميت عقبة؟.. بدء إخلاء ممر جامعة الدول بنادي الزمالك

أول قرار رسمي من كاف على أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي

بدأت إدارة نادي الزمالك تنفيذ خطة لإخلاء الممر الداخلي الممتد من البوابة الرئيسية المطلة على شارع جامعة الدول العربية، تمهيدًا لتحويله إلى ممر تجاري استثماري، في خطوة تستهدف توفير موارد مالية إضافية للنادي.

ووفقًا لمصدر مطّلع، تم بالفعل نقل الإدارة المالية وإدارة الاشتراكات من مقارهما الحالية، مع ترحيل البوابة الرئيسية إلى الداخل لإخلاء الممر بالكامل وتهيئته لأعمال التطوير.

ومن المقرر أن يضم المشروع الجديد مكاتب إدارية ومحلات تجارية لعلامات شهيرة، ضمن خطة لتعظيم الإيرادات، في ظل الأزمة المالية التي يمر بها النادي.

كما أشار المصدر إلى وجود مفاوضات متقدمة مع مستثمرين أجانب، تمهيدًا لتوقيع العقود خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تحسين الوضع المالي للقلعة البيضاء بشكل ملحوظ.