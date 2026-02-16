مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
17:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
17:00

سموحة

الدوري الإسباني

جيرونا

- -
22:00

برشلونة

دوري أبطال آسيا للنخبة

أهلي جدة

- -
18:00

شباب الأهلي

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال

- -
20:15

الوحـــدة

جميع المباريات

إعلان

ماذا يحدث في ميت عقبة؟.. بدء إخلاء ممر جامعة الدول بنادي الزمالك

كتب : محمد خيري

12:15 م 16/02/2026
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    نادي الزمالك
  • عرض 9 صورة
    نادي الزمالك
  • عرض 9 صورة
    افتتاح حديقة نادي الزمالك الجديدة (23)
  • عرض 9 صورة
    افتتاح حديقة نادي الزمالك الجديدة (22)
  • عرض 9 صورة
    افتتاح حديقة نادي الزمالك الجديدة (19)
  • عرض 9 صورة
    افتتاح حديقة نادي الزمالك الجديدة (13)
  • عرض 9 صورة
    افتتاح حديقة نادي الزمالك الجديدة (18)
  • عرض 9 صورة
    افتتاح حديقة نادي الزمالك الجديدة (15)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بدأت إدارة نادي الزمالك تنفيذ خطة لإخلاء الممر الداخلي الممتد من البوابة الرئيسية المطلة على شارع جامعة الدول العربية، تمهيدًا لتحويله إلى ممر تجاري استثماري، في خطوة تستهدف توفير موارد مالية إضافية للنادي.

ووفقًا لمصدر مطّلع، تم بالفعل نقل الإدارة المالية وإدارة الاشتراكات من مقارهما الحالية، مع ترحيل البوابة الرئيسية إلى الداخل لإخلاء الممر بالكامل وتهيئته لأعمال التطوير.

ومن المقرر أن يضم المشروع الجديد مكاتب إدارية ومحلات تجارية لعلامات شهيرة، ضمن خطة لتعظيم الإيرادات، في ظل الأزمة المالية التي يمر بها النادي.

كما أشار المصدر إلى وجود مفاوضات متقدمة مع مستثمرين أجانب، تمهيدًا لتوقيع العقود خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تحسين الوضع المالي للقلعة البيضاء بشكل ملحوظ.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك نادي الزمالك أخبار الزمالك فريق الزمالك

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"عاوزينهم يرموا ورد بمناسبة الفلانتين؟".. ميدو يدافع عن جماهير الأهلي برسالة
رياضة محلية

"عاوزينهم يرموا ورد بمناسبة الفلانتين؟".. ميدو يدافع عن جماهير الأهلي برسالة
ما حكم صيام يوم الشك وهل يجوز بنية كفارة اليمين؟.. المفتي يجيب
جنة الصائم

ما حكم صيام يوم الشك وهل يجوز بنية كفارة اليمين؟.. المفتي يجيب
كيف يؤثر صيام رمضان على جسمك؟
رمضان ستايل

كيف يؤثر صيام رمضان على جسمك؟
"الدستورية العليا" تقضي بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء بشأن جداول
حوادث وقضايا

"الدستورية العليا" تقضي بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء بشأن جداول
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بمنتصف تعاملات الاثنين
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بمنتصف تعاملات الاثنين

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

غلق الكافيهات 2 صباحًا.. مواعيد المحال التجارية خلال رمضان وعيد الفطر